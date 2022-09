“Famosa, guadagnavo tanto ma non ero felice”: la confessione del noto personaggio; il doloroso retroscena.

È una delle donne più amate nel nostro mondo dello spettacolo. Una vera e propria icona negli anni ’80, quando la sua illustre carriera ha preso il via. Un periodo durante il quale la sua popolarità è arrivata alle stelle, ma non era tutto rosa e fiori. Se potesse scegliere, infatti, lei non tornerebbe mai indietro. In una lunga intervista a Confidenze, il noto personaggio tv ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua carriera. In seguito, le sue parole.

Il noto personaggio tv ammette: “Ero famosa ma non ero felice”

“Vendevo milioni di dischi, ero una star internazionale ma, vi dico la verità, non tornerei mai indietro. Preferisco il presente. Il successo non è per forza sinonimo di gioia, anzi”. Dichiarazioni che non sono passate inosservate, quelle di una delle artiste musicali più amate del nostro Paese. Una vera e propria star negli anni ’80, ma per lei non è stato affatto un periodo felice per lei.

A rivelarlo è stata Sabrina Salerno, in un’intervista a Confidenze di qualche settimana fa. La showgirl ha raccontato un retroscena doloroso dei suoi anni d’oro: “Quelli sono stati gli anni peggiori della mia vita: ero famosa, guadagnavo tanto, ma non ero felice“. La splendida genovese, insomma, non ha alcuna nostalgia del suo passato e si gode il presente. Un presente che condivide con il suo Enrico Monti, l’uomo a cui è legata da quasi 30 anni. A Confidenze, la showgirl ha rivelato che in pochi avrebbero scommesso su di loro, ma il tempo ha dato una risposta diversa.

I due sono convolati a nozze nel 2006, ma stanno insieme dal 1993. Un inizio turbolento, quello della loro storia d’amore: al momento del primo incontro, l’imprenditore era già sposato e anche la Salerno era impegnata in un’altra relazione. Il sentimento nato tra loro, però, si è rivelato più forte di tutto e dal loro amore, nel 2004, è nato Luca Maria. Di Enrico, Sabrina ha parlato anche in una puntata di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci di cui è stata protagonista nel corso della passata stagione. Per la sua metà, la showgirl ha speso parole meravigliose, specificando di stimarlo tantissimo: “Per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica, ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me, che non sono affatto una donna facile”. Sabrina ha spiegato come, nei suoi momenti di difficoltà, si sia aggrappata proprio all’amore dei suoi due uomini, Enrico e Luca Maria.

“È un ragazzo molto riservato”, ha detto Sabrina Salerno del suo unico figlio, che da poco ha compiuto 18 anni, sottolineando come a Luca Maria interessino davvero poco le luci dei riflettori.