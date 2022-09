GF Vip, “sono quattro anni che non tr***o”: la confessione lascia di stucco tutti

La concorrente del GF Vip si è lasciata andare già ad una confessione che ha lasciato tutti di stucco: “Sono quattro anni che non tr***o”.

Sapevamo perfettamente che il GF Vip di quest’anno sarebbe partito col botto e, in effetti, è stato proprio così! Con l’ingresso dei primi concorrenti e rivelazioni ‘shock’, la settima edizione del reality preannuncia dei mesi piuttosto scoppiettanti.

Seppure quest’anno Alfonso Signorini abbia scelto di variare nella selezioni dei concorrenti – e proprio lui ne ha svelato il ‘particolare’ motivo – sembrerebbe che tra i vipponi entrati nel corso della prima puntata di Lunedì 19 Settembre si sia creata già una certa sintonia. No, non facciamo riferimento al bacio, scambiato per gioco, tra Attilio Romita e Sara Manfuso in piscina, ma alla confessione a cui si è lasciata andare una gieffina nel bel mezzo della serata che ha lasciato tutti di stucco. “Sono quattro anni che non tro**o”, ha detto l’amato volto tv dinanzi a tutti i suoi compagni di viaggio. Sapete di chi parliamo?

GF Vip, la confessione lascia tutti di stucco: non si è affatto trattenuta

Quando si entra in contatto con persone che non si conoscono o con cui non si è soliti interagire, diciamoci la verità, c’è sempre una sorta di ‘imbarazzo’. C’è chi, infatti, ha l’abitudine di ‘scrutare’ attentamente con chi si ha a che fare per poi aprirsi senza problemi quando si capisce che ci si può fidare. Anche voi siete così? A quanto pare, sembrerebbe che l’amata concorrente del GF Vip non rientri affatto in questa ‘categoria’ di persone. A darcene la conferma, è stata la confessione a cui si è lasciata andare senza peli sulla lingua, lasciando tutti di stucco.

È da poco ultimata la prima diretta del GF Vip e i concorrenti entrati in gioco stanno decidendo la suddivisione delle camere. Ginevra Lamborghini, quindi, si avvicina a Patrizia Rossetti per chiederle se russa di notte e lei, con una certa nonchalance e un’innata simpatia, risponde: “Sono quattro anni che non batto chiodo e che non dorme con nessuno. Quindi, non so se russo. Però, è probabile perché fumo ed ho un po’ bronchite”, ha detto l’amato volto tv, provocando l’ilarità del gruppo.

Come se non bastasse, però, Patrizia ha rincarato la mano. E, alla provocazione di Amaurys Perez, ha detto: “Quattro anni che non tr***o, è diverso”. Insomma, una confessione del tutto spontanea, ma che nessuno mai si sarebbe aspettato!

Non è la sua prima volta in un reality..

No, avete proprio ragione: per Patrizia Rossetti non è assolutamente la prima volta in un reality. Volto amatissimo della tv italiana e di tantissime telepromozioni odierne, ha scelto di mettersi in gioco nella famosa casa di Cinecittà dopo una carriera piuttosto navigata. Ricordate, però, in quale altro reality l’abbiamo già vista? Questa al GF Vip, infatti, non è affatto la sua prima volta. Come in molti ricorderanno, infatti, la bella Rossetti ha partecipato nel 2005 a La Fattoria. E nel 2018 a Pechino Express, aggiudicandosi la vittoria insieme a Maria Teresa Ruta.

Cosa ne pensate? Anche da questo reality, Patrizia Rossetti ne uscirà da vincitrice? Staremo a vedere!