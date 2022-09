Ha annunciato di essere diventato papà nel giorno del suo compleanno: festa grande per lui

L’amato attore ha annunciato di essere diventato papà nel giorno del suo compleanno: doppia festa per lui, pubblico in visibilio.

Immaginate di trascorrere il compleanno in compagnia della famiglia che avete sempre sognato, ma soprattutto con al vostro fianco il primo figlio, non è un evento che non dimenticherete mai nella vostra vita? È proprio quello che è successo all’amato attore, che – proprio nel giorno in cui ha compiuto gli anni – ha annunciato al suo pubblico di essere diventato papà.

Non sappiamo quando l’amato attore abbia visto per la prima volta suo figlio, fatto sta che il giovane ha voluto annunciarlo al suo pubblico soltanto nel giorno del suo compleanno. È proprio con una dolcissima foto che ritrae la manina del bebè teneramente adagiata intorno al pollice del suo papà che l’attore ha condiviso la gioia del momento coi suoi sostenitori. Inutile raccontarvi, quindi, la loro reazione, che – appena appresa la splendida notizia – ha immediatamente avvolto il giovane interprete in un caldo abbraccio virtuale.

È diventato papà, ma l’ha annunciato solo nel giorno del suo compleanno: doppia festa per l’amato attore

Se l’amatissimo protagonista di una serie tv nostrana ha annunciato diversi giorni fa di stare diventando papà per la seconda volta, l’amato attore ha rivelato ai suoi sostenitori di esserlo diventato nel giorno del suo compleanno. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo quando sia avvenuto il lieto evento, ma si può chiaramente comprendere che la nascita del suo primo figlio ha completamente stravolto la sua vita.

Forse in moltissimi si ricorderanno di lui, soprattutto gli amanti della famosa serie tv. Stiamo parlando di Ian Harding, l’amatissimo Ezra Fitz di Pretty Little Liars. Nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno, l’attore ha rivelato ai suoi sostenitori di essere diventato papà per la prima volta. Festa grande, quindi, per lui, ma gioia impressionante per tutti i suoi sostenitori che non si sarebbero mai aspettati un annuncio del genere. “Sono grato per il miglior regalo di compleanno anticipato che un ragazzo possa desiderare”, ha scritto a corredo dello scatto.

Chi è la moglie di Ian?

A dispetto della strada professionale che ha scelto di intraprendere, l’amato Ezra di Pretty Little Liars sembrerebbe essere molto riservato e ‘geloso’ della sua vita privata. Sul suo canale social ufficiale, infatti, è davvero rarissimo rintracciare scatti in compagnia della sua dolce metà. Siete curiosi, però, di sapere di chi parliamo?

Diventati una coppia nel 2011, Ian Harding è convolato a nozze nel 2019. La sua dolce metà si chiama Sophie Hart ed è una stimata fotografa e scenografa.

Non sappiamo quando i due siano diventati genitori per la prima volta, ma si può chiaramente comprendere che adesso la loro vita è finalmente completa. Tantissimi auguri a loro!