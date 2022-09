Il personaggio amatissimo va in giro per la città con un outfit da 100 mila euro: ha lasciato tutti di stucco.

I personaggi del mondo dello spettacolo spesso acquistano oggetti o anche abiti e accessori che non tutti possono permettersi. Questi appartengono a importantissimi brand e il costo non è sempre accessibile. Ci sono molte persone famose che lavorano con tali acquisti, in che modo? Attraverso le sponsorizzazioni.

Infatti sui social mostrano un capo d’abbigliamento o un accessorio che sia una borsa o un gioiello dopo aver avviato una collaborazione con chi li ha prodotti. I follower sono sempre attenti a quanto viene pubblicato da coloro che seguono. Anche una semplice manicure può essere presa d’esempio, se è particolare o piace molto. C’è poi chi non bada a spese e spesso sfoggia degli outfit il cui costo è elevatissimo.

Per esempio un amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo ha osato con il look per uscire, 100 mila euro tra vestito, scarpe e borsa. Questa non è la prima volta che lascia di stucco mostrandosi con un abbigliamento il cui valore non è proprio per tutti: tutto quello che è di lusso sembra essere nel suo armadio. Ma avete visto l’outfit di cui parliamo? Vi mostriamo la foto social in cui appare con un look griffatissimo.

Va in giro per la città con un outfit da 100 mila euro: ecco come si è mostrata a tutti

Il suo nome è spesso sulla bocca di molti, non solo per tutto quello che in questi anni ha fatto ma anche per la sua storia d’amore. Georgina Rodriguez è diventata molto nota in tutto il mondo e la sua relazione con Cristiano Ronaldo ha ampliato ancora più la sua fama.

Prima di conoscere il calciatore, faceva la commessa in un negozio di borse: come lo sappiamo? Sulla locandina che pubblicizzava l’arrivo della sua docuserie, appare una sua gigantografia, accompagnata dalla scritta: “Prima vendeva borse a Serrano, ora le colleziona”. Ed è così che prima di conoscere Cristiano la sua era una vita molto tranquilla. Subito dopo tutto è cambiato e il rapporto le ha portato grande notorietà. Notorietà che grazie ai tanti lavori che ha iniziato a fare nel mondo dello spettacolo è cresciuta sempre di più. Georgina è molto stilosa e in fatto di moda ne sa tanto. Tutti i suoi look sono pazzeschi ma a colpire è stato un outfit di qualche settimana fa, il motivo? Vale circa 100 mila euro.

La compagna di Ronaldo ha infatti sfoggiato un abito corto di colore blu dalla fantasia particolare. E’ firmato Stella McCartney e sul sito il costo a prezzo pieno è di circa 1700 euro. Ha poi aggiunto dei sandali firmati Le Silla che costano, almeno quando li ha indossati, circa 634 euro. Per ultimo c’è la borsa, il cui prezzo è molto corposo. Si tratta di un modello di Birkin di Hermès che costerebbe circa 92 mila euro. Questo a quanto pare è un outfit lussuosissimo!