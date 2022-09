Jessica Selassiè, la nuova manicure non passa inosservata: mostra cos’ha fatto alle unghie

Jessica Selassiè ha mostrato a tutti la sua nuova manicure: avete visto il colore scelto per le unghie?

Jessica Selassiè dopo la vittoria nella sesta edizione del Grande Fratello Vip ha vissuto nuove esperienze. Nella casa l’abbiamo vista per la prima volta entrare come concorrente unico insieme alle sorelle Clarissa e Lulù. Dopo qualche mese il trio è stato sciolto e ognuno ha proseguito il percorso individualmente.

L’ex gieffina si è mostrata sotto ogni sfaccettatura e ha conquistato, con la sua personalità, il pubblico di canale 5. Infatti abbiamo visto che spesso, quando a fine serata Alfonso Signorini mostrava i tweet più divertenti della diretta, c’era proprio il suo hashtag sempre presente. Quando è uscita si è trovata avvolta dall’amore di migliaia e migliaia di persone e anche il suo canale instagram ha visto un aumento del numero di follower consistente.

Sui social è abbastanza attiva e aggiorna coloro che la seguono pubblicando scatti e storie, mostra, per esempio, i posti che visita o aggiorna i fan dei progetti futuri che la vedono protagonista. Qualche settimana fa, sappiamo che i follower spesso copiano le acconciature dei personaggi dello spettacolo o gli outfit e persino le manicure, proprio Jessica aveva mostrato il nuovo colore dello smalto. Adesso ha deciso di cambiare e ha fatto vedere quale tinta ha scelto.

Jessica Selassiè mostra la nuova manicure: avete visto il colore scelto per le unghie?

Per Jessica Selassiè questo è un anno pieno di colpi di scena e di grandi progetti. Grazie al GF Vip abbiamo avuto modo di conoscerla ed apprezzarla. Per mesi il tema dominante è stato il suo rapporto con Barù. Infatti si è spesso parlato di loro dato che i follower avevano creato anche un hashtag di coppia, i jerù.

Dopo la fine del reality sembrava esserci stato un avvicinamento ma poco dopo ha voluto chiarire la situazione con un messaggio sui social. Nel testo scriveva che tra lei e l’ex concorrente restava vivo solo un rapporto di amicizia. Oggi Jessica è pronta a vivere nuove esperienze. E’ molto impegnata e per occuparsi dei progetti che la vedono protagonista spesso è in giro per l’Italia, come lei stessa mostra nelle sue storie instagram o attraverso gli scatti. Qualche settimana fa ci ha mostrato la manicure che aveva fatto, semplice ma molto luminosa. Aveva aggiunto sull’anulare un piccolo cuore dal colore argento. Adesso ha deciso di farne una nuova e ancora una volta, come per la precedente, ha mostrato tutto nelle storie.

Questa volta l’ex gieffina ha optato per un colore più sul bianco acceso, sembrerebbe, o quasi sul panna. Le unghie sono lunghe e la forma è circolare. Non ha aggiunto nessun dettaglio ma anche questa manicure è particolare per la sua semplicità: a voi piace?