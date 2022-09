Lite shock a Beautiful: a Villa Forrester accadrà qualcosa di sconvolgente; le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera.

Continuano le emozionanti vicende della famiglia Forrester, protagonista da ben 35 anni della soap opera Beautiful. 35 anni in cui abbiamo assistiti alle discussioni più svariate, sfociate in veri e propri scontri: ricordate le infinite lotte tra Stephanie e Brooke?

Ebbene, ben presto scoppierà un’altra, clamorosa, lite proprio nella location più utilizzata della serie tv. Parliamo di Villa Forrester, la dimora di Eric dove si svolgono il più delle vicende familiari: quando non i Forrester non sono in ufficio, sono quasi certamente lì. Ma cosa succederà proprio nella maxi villa del fondatore della Forrester Creations? Due acerrime nemiche si ritroveranno faccia a faccia e non potranno che far tornare a galla i loro dissapori. Si arriverà ad uno scontro molto particolare, che lascerà tutti senza parole… Compreso Ridge, che aprirà la porta di casa e si ritroverà davanti una scena surreale. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto!

Beautiful anticipazioni: a Villa Forrester scoppia una lite clamorosa

Ci sono alcune rivalità che, nonostante il passare degli anni, non si affievoliranno mai. Lo vediamo anche in Beautiful, dove gli scontri non mancano mai. Negli anni, i Forrester si sono ritrovati spesso in conflitto con diversi componenti delle altre famiglie, dalle Logan agli Spencer. E, ben presto, si accenderà un nuovo scontro tra due nemiche storiche della soap. Di chi parliamo?

Di Brooke Logan e Taylor Hayes! Quest’ultima, infatti, è pronta a tornare a Los Angeles, più carica che mai. La psicologa tornerà in città per stare vicino ai suoi figli Steffy e Thomas, ma, inevitabilmente, si riavvicinerà anche a Ridge… Questo, come si può prevedere, creerà nuovo malcontento tra Brooke e Ridge, che si ritroveranno (ancora una volta!) a contendersi il cuore dello stilista. Quest’ultimo sarà messo a dura prova e, in alcuni momenti di debolezza, cederà baciando la sua ex moglie Taylor! Come finirà questa storia? In attesa di scoprirlo vi parliamo del clamoroso scontro tra Taylor e Brooke a Villa Forrester!

Le due, infatti, si ritroveranno da sole a casa di Eric e, inevitabilmente, scoppierà una discussione. A metterle una contro l’altra anche la delicata situazione della custodia di Douglas: Taylor vorrebbe che il piccolo stesse con il papà Thomas, mentre Hope vuole tenerlo con lei e Liam Spencer. La vicenda di Douglas non farà altro che inasprire ulteriormente i rapporti tra le due donne, che arriveranno a fare una lotta a colpi di vernice! Si, avete capito benissimo. A Villa Forrester, le due si ritroveranno in salotto e, proprio lì, troveranno colori, vernice e tutto l’occorrente per dipingere. A portarli è stato il piccolo Douglas, desideroso di realizzare un disegno per la sua mamma. Peccato, però, che quei colori saranno utilizzati da Taylor e Brooke in modo del tutto diverso!

Le due si ‘aggrediranno’ a vicenda a colpi di vernice colorata, dando vita a un vero e proprio scontro multicolor! Quando Ridge scoprirà tutto, resterà interdetto. Taylor dirà che è stata Brooke ad iniziare, ma quest’ultima accuserà a sua volta la rivale. Insomma, ne vedremo di tutti i colori! Cosa deciderà di fare Ridge?

L’arrivo di Taylor rappresenterà una vera minaccia per il suo matrimonio? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.

Chi è la nuova Taylor di Beautiful

Taylor è uno dei personaggi storici di Beautiful, ma tornerà in scena con un volto nuovo. Ad interpretare la dottoressa non sarà, infatti, la storica Hunter Tylo, ma la new entry Krista Allen, attrice statunitense, classe 1971. Per le prime apparizioni nella soap, l’attrice ha indossato della parrucche, per somigliare il più possibile alla Taylor che tutti noi ricordiamo.