“Me l’ha messo in quel posto”: duro sfogo dopo la fine della storia d’amore

“Me l’ha messo in quel posto”: arriva il duro sfogo sui social dopo la fine della sua storia d’amore.

In queste settimane erano iniziate a circolare voci e notizie su una probabile rottura di una delle coppie più amate e seguite nate all’interno di Uomini e donne. Sono stati i diretti interessati poi a far sapere che queste voci erano vere dato che stavano vivendo un momento di crisi molto forte.

Stavano cercando di recuperare il rapporto ma a quanto pare è stato invano. Le incomprensioni e quanto successo tra loro non potevano portare più ad un unione. Hanno così, in queste ultime ore, annunciato la rottura a tutti i migliaia di follower che li seguono. Lei ha fatto sapere che stava aspettando per dare la notizia perchè la consapevolezza della fine del rapporto era arrivata in un momento delicato dato che alla loro amata cagnolina era stato diagnosticato un brevissimo tempo di vita: “Aspettavo di dare la notizia della rottura del mio rapporto avvenuta una settimana fa solo per una questione di un problema subentrato qualche giorno fa”, ha scritto.

E’ arrivato subito dopo il messaggio dell’uomo in cui si è lasciato andare a forti dichiarazioni. In questo testo ha riportato il fatto di essere tornati dopo un viaggio a Rodi organizzato per motivi di lavoro tempo prima, ancora prima della crisi. Era anche un modo per capire se si poteva recuperare il rapporto. Al ritorno, come spiega, hanno poi saputo del problema che ha colpito il loro cane: “Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolina. La signorina fregandosene di tutto è stata tre giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo”, ha scritto. Le sue storie sono proseguite con un ulteriore sfogo su quanto accaduto, dove dice di aver chiuso con una persona che non lo meritava.

E’ arrivato prorompente e del tutto inaspettato il messaggio sui social dopo aver annunciato la fine della sua relazione. Entrambi hanno fatto sapere della rottura. Qualche settimana fa avevano fatto sapere a tutti della crisi in corso. Come hanno riportato, stavano cercando in qualche modo di capire se il rapporto poteva andare oltre e poteva esserci una ‘riappacificazione’.

Hanno cercato in qualche modo di superare la crisi ma non è stato possibile. Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno deciso di prendere strade diverse. La coppia si è conosciuta ad Uomini e donne diversi anni fa e da allora sono sempre stati insieme. L’ex tronista ha riportato una serie di messaggi anche molto forti nelle sue storie instagram. Ha spiegato di essersi reso conto di essere stato degli anni con una persona che non lo meritava: “Appena ha potuto me l’ha messo in quel posto”, ha scritto. Secondo le parole da lui riportate, tra i due sarebbe successo qualcosa che avrebbe completamente rotto tutto.

Nel testo ig ha raccontato quanto successo, o almeno la sua versione dei fatti, dicendo che mentre la sua cagnolina stava male Francesca era stata tre giorni in un hotel: “Questo è lo schifo… con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente”. A quanto pare questa relazione che ha portato alla nascita di due splendidi bambini, non si è conclusa nel migliore dei modi. Nelle settimane precedenti hanno cercato di capire cosa fare anche per la famiglia ma sembrerebbe che quanto successo abbia completamente rotto il rapporto. Eugenio e Francesca ad oggi non sono più una coppia dopo anni d’amore insieme.