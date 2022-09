Grande gioia per l’ex di Uomini e donne: ha vinto Miss Universo Italia 2022, fantastico

L’ex volto di Uomini e donne ha vinto il titolo di Miss Universo Italia 2022: grande gioia per lei, non l’avrebbe mai detto.

Se Miss Italia – recentemente vinto da Zeudi Di Palma – è ambitissimo nel nostro bel Paese, anche Miss Universo Italia non è affatto da meno. Si tratta del concorso nazionale che permette alla sua vincitrice di rappresentare la nostra terra all’evento di bellezza più prestigioso al mondo.

La finale di Miss Universo, da quanto si apprende dal web, avverrà il 15 Gennaio del 2023 a New Orleans, in Louisiana, e prevede la partecipazione di tantissime giovani ed affascinanti ragazze. Diverse coloro che hanno preso parte alle ‘selezioni’ nel loro paese ed altrettanto numerose coloro che hanno vinto la fascia ed adesso sono pronte a tutto per aggiudicarsi il titolo ‘la più bella dell’universo’. Tra le giovani ragazze che tenteranno di vincere l’ambitissima coroncina, vi è anche un ex volto di Uomini e donne. Proprio nelle scorse ore, infatti, l’ex corteggiatrice del famoso dating show di Canale 5 ha vinto il titolo di Miss Universo Italia 2022, avendo la possibilità di partecipare al famoso e prestigioso concorso di bellezza.

Ha vinto Miss Universo Italia 2022: grande gioia per lei

Chi sarà colei che – dopo Harnaaz Sandhu –vincerà il titolo di Miss Universo 2022? Al momento, è ancora tutto da scoprire. La finale, come dicevamo poco fa, si svolgerà il 15 Gennaio del 2023 e prevedrà la partecipazione di tantissime modelle, vincitrici del concorso di bellezza dei loro rispettivi paesi. Tra coloro che vi prenderanno parte, però, vi è anche un ex amatissimo volto della tv italiana. Parliamo di una giovane modella ed influencer divenuta nota da tutti noi per la sua partecipazione a Uomini e donne.

A vincere il titolo di Miss Universo Italia 2022 e ad avere la possibilità di gareggiare al concorso internazionale per la fascia, vi è proprio lei: Virginia Stablum, ex corteggiatrice e fidanzata di Nicolò Brigante. Come in molti ricorderanno, la giovane modella è entrata a far parte del dating show di Maria De Filippi nel 2018 e subito ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua bellezza. Ad oggi, questa stessa dote le ha permesso di vincere il famoso concorso di bellezza nazionale e di gareggiare per un titolo ancora più prestigioso. Complimenti!

Cosa fa oggi Virginia dopo Uomini e donne?

La sua partecipazione a Uomini e donne le è valsa grande popolarità, ma cosa fa oggi? Dopo il dating show di Maria De Filippi, la giovane Virginia è diventato un volto amatissimo dei social. Ancora oggi continua a svolgere la sua professione da modella, affiancando ad essa anche l’attività di influencer.

Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Dopo la fine della sua storia d’amore con Nicolò Brigante, Virginia sembrerebbe aver ritrovato nuovamente l’amore. Lui si chiama Vittorio Scala e, a quanto pare, non apparterrebbe affatto al mondo dello spettacolo, ma sembrerebbe essere un noto imprenditore di Lugano.

In bocca al lupo, cara Virginia. Noi tutti facciamo il tifo per te!