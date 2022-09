Orietta Berti, la splendida notizia che non ha a che fare con il GF Vip

Attualmente impegnata come opinionista al GF Vip 7, Orietta Berti ha dato una meravigliosa notizia ai suoi fan: accadrà prossimamente!

Con la sua musica e la sua simpatia riesce a mettere d’accordo giovani e meno giovani e questo la rende indubbiamente un personaggio amatissimo. Non a caso, Orietta Berti è sempre stata molto richiesta in tv e quest’anno anche Alfonso Signorini l’ha voluta in studio al GF Vip per affidarle il ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli.

La stessa cantante ha rivelato in un’intervista concessa a Il Messaggero, che questa sua nuova avventura a Mediaset ha comportato inevitabilmente la rinuncia ad alcuni programmi Rai a cui ha lavorato in questi ultimi anni. L'”usignolo di Cavriago” è stata infatti giudice della seconda edizione di The Voice Senior ed era ospite fissa di Fabio Fazio a Che tempo che fa ogni domenica sera.

Lunedì 19 settembre c’è stata la prima puntata della settima stagione del GF Vip e come sempre, Orietta non si è smentita. Ironica, solare e sempre sul pezzo, ha dimostrato di essere completamente a suo agio nelle vesti di commentatrice delle vicende dei ‘Vipponi’. Prima del debutto nel reality di Canale 5, precisamente domenica 18, era stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo dove ha parlato di una clamorosa novità che la riguarda.

Orietta Berti, grossa novità: accadrà nei prossimi mesi, il pubblico non sta nella pelle

La Toffanin ha cercato di sapere qualche dettaglio in più sul nuovo capitolo che si è appena aperto per la cantante. Così le ha chiesto quale sia stata la reazione di Fabio Fazio alla sua decisione. Ossia, se ci fosse rimasto male. “Un po’. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se n’è fatto una ragione”.

Anche il Festival di Sanremo per il momento è accantonato: “Mi spiace, ma ho già preso altri impegni. Con Sanremo ho già dato l’anno scorso e quest’anno. Preferisco fare altro, adesso“, ha ammesso con franchezza. Ai microfoni di Verissimo, l’artista ha anche rivelato, senza alcuna remora, il vero motivo che l’ha spinta ad accettare l’offerta di Signorini: “Soldi. Tanti”.

Oltre alle ragioni economiche, ci sarebbe poi un progetto irrinunciabile per la Berti: “Uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri“. A quanto pare, quindi, il Grande Fratello Vip 7 non sarà l’unica avventura che la vedrà protagonista al Biscione. Nell’accordo con Piersilvio Berlusconi è previsto uno spettacolo in suo onore che ripercorrerà tutta la sua brillante carriera.

Sicuramente ci aspettano grandi emozioni con Orietta, non vediamo l’ora!