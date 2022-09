Riconoscete l’attrice de Il Segreto? Fuori dal set ha uno stile completamente diverso

Abbiamo visto l’attrice ne Il Segreto con un altro tipo di look, riuscite a riconoscerla oggi?

Dopo 12 stagioni abbiamo salutato Il Segreto, la soap opera spagnola ci ha fatto compagnia per circa 8 anni. Il 28 maggio 2021 ha chiuso i battenti con un’ultima puntata che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Nel corso delle stagioni ci siamo appassionati alle vicende di tutti i personaggi che abbiamo visto in scena.

Ricorderete l’amore di Alfonso ed Emilia, quello tra Maria e Gonzalo, il sentimento che più volte è stato turbato dagli eventi, parliamo di quello tra Donna Francisca e Raimundo. E’ la Montenegro che nella telenovela ha un ruolo fondamentale. E’ stata presente dall’inizio alla fine. Sul finire muore e ancora una volta diventa protagonista. Infatti rivive alcuni dei momenti vissuti e rivela il segreto che ha portato sempre con sè, l’amore per Ulloa.

Segreto che in realtà non lo era poi così tanto dato che questo era evidente anche se tante brutte vicende l’hanno toccato. Osservate bene l’attrice in foto, anche lei ha fatto parte del cast: con questo look la riconoscete? Nella trama il suo personaggio aveva un aspetto un po’ diverso da come si mostra in questo scatto social.

Il Segreto, riconoscete l’attrice in foto? Fuori dal set sembra un’altra persona

Francisca Montenegro è stata sicuramente il personaggio che più ha avuto un posto fondamentale ne Il Segreto. La donna è sempre stata presente. All’inizio, ricorderete, ha cercato di separare Tristan da Pepa. Non voleva assolutamente che i due si unissero. Lo stesso è accaduto anche per sua figlia Soledad. Ha fatto di tutto pur di separare la giovane da Juan.

Anche l’attrice in foto ha fatto parte della trama ma si è presentata con un look molto diverso. In questo scatto social si mostra con una capigliatura che non è la stessa del suo personaggio. Anche se i capelli sono ricci e il colore si avvicina molto. Nella soap opera l’abbiamo amata per la sua schiettezza e loquacità. Il suo personaggio è un po’ pettegolo e cerca sempre di intromettersi nelle vicende altrui, cercando di capire cosa succede fuori dal suo negozio. E lo stesso fa con suo figlio. Adesso avete capito chi è?

L’attrice in foto, Maribel Ripoll, ha interpretato Dolores Miranar. Il suo personaggio è presente dall’inizio. E’ la moglie del sindaco, Pedro, e madre di Hipolito. Dopo la morte del marito si è risposata con Tiburcio, personaggio entrato soltanto in seguito. Maribel ha come Dolores i capelli ricci ma ha una pettinatura diversa nella vita di tutti i giorni. Anche il colore sembra di poco differente e naturalmente lo stile del look non è lo stesso. Fuori dal set avreste riconosciuto l’attrice?