“Sono giorni pesanti per me”: personaggio famoso racconta l’esito dei controlli medici

Si è sottoposta a controlli medici per un disturbo riscontrato di recente : il famoso personaggio ha poi rivelato la diagnosi su Instagram.

Aveva suscitato apprensione nei fan la sua insolita assenza sui social dove è una delle influencer italiane più ammirate e seguite. E non potrebbe essere altrimenti, vista la sua notevole bellezza che resta la stessa di anni fa, quando per un periodo è stata protagonista di un amatissimo programma Mediaset.

Ci riferiamo a Uomini e Donne , a cui partecipò come corteggiatrice quando aveva solo 19 anni. Un percorso conclusosi nel migliore dei modi per lei, visto che riuscì ad essere scelta dall’allora tronista in carica. I due hanno poi formato una splendida famiglia composta anche dal primo figlio di lei, nato da una precedente relazione con calciatore, e dalle loro due bambine Bianca e Azzurra, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

Il coronamento del loro amore è avvenuto lo scorso maggio di quest’anno con le tanto attese nozze, già rimandate a causa della pandemia da Covid. Ultimamente marito e moglie sono stati sul red carpet del Festival di Venezia che come ogni anno accoglie anche gli influencer più celebri.

Anche stavolta non sono mancate le solite polemiche che hanno scatenato il web e lei è intervenuta a dire la sua attraverso alcune Ig stories: “Sfido qualsiasi persona, se un domani dovesse essere mai invitata al Festival del Cinema, un evento così importante, a dire di no all’invito”. Dopo la mostra, come dicevamo, i suoi fan avevano notato un’insolita assenza e lei ha voluto rivelare pubblicamente cosa le sta succedendo.

“Ci vorrà tempo”: il famoso personaggio svela la diagnosi medica

E’ Beatrice Valli a sorprendere tutti con una confessione alquanto inaspettata: la bellissima moglie di Marco Fantini ha informato i follower del problema di salute che si è trovata a dover affrontare in questo periodo. Ha raccontato di aver iniziato ad avvertire delle improvvise vertigini e di essersi rivolta al medico.

La diagnosi è stata “deficit vestibolare acuto“, che comporta l’improvvisa stop del funzionamento di uno o entrambi gli apparati vestibolari periferici. Questi ultimi si trovano nell’orecchio ed hanno l’importante compito di garantire l’equilibrio. Normalmente, raccolgono informazioni sulla posizione e sul movimento del corpo per integrarle a livello centrale con i segnali visivi e propriocettivi. I sintomi di tale disturbo, noto anche come “labirintite“, possono essere vertigini, nausea, pallore, vomito. L’origine di solito è da attribuire ad un virus o ad una non corretta circolazione nei capillari del labirinto.

Nel post pubblicato su Instagram, Beatrice Valli scrive: “Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato”.

Tanti auguri a Beatrice per una pronta guarigione!