“Ho subito tante umiliazioni”: personaggio molto amato racconta il suo dramma; il retroscena che non tutti conoscono.

È uno dei personaggi più amati del nostro mondo dello spettacolo, con una straordinaria carriera costellata di successi. Non tutti sanno, però, che anche lui in passato ha vissuto un periodo buio.

C’è stato un periodo, infatti, in cui il cantante ha dovuto superare diversi ostacoli: “Ho avuto molte porte in faccia“. A raccontare cosa è successo nel dettaglio è stato proprio lui, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi circa un mese fa. Ecco cosa ha rivelato.

L’amato personaggio si racconta: “Ho subito tante umiliazioni”, doloroso retroscena

Oggi è un personaggio amatissimo da tutti e i suoi look iconici sono il suo marchio di fabbrica. All’inizio della sua carriera, però, i suoi outfit hanno rappresentato un ostacolo in diverse occasioni. A parlarne è stato Cristiano Malgioglio, intervistato da Oggi ad agosto.

Il famoso cantante e autore ha rivelato alcuni particolari della sua carriera, o meglio, degli inizi della sua avventura in tv. In particolare, Cristiano ha sottolineato la difficoltà che ha riscontrato nell’ambiente televisivo per via dei suoi look eccentrici. “Avevano paura di me, anche se io sapevo che quelle porte prima o poi si sarebbero spalancate. Avevo camicie sgargianti, pantaloni a zampa d’elefante, le zeppe ai piedi, una massa di capelli incredibile e un trucco alla David Bowie”, ha rivelato Cristiano, che ha raccontato in particolare un episodio avvenuto a Domenica In.

“Arrivai negli studi con una camicia colorata che mi aveva regalato la cantante Asha Puthli. Corrado non appena mi vide mi mandò a cambiare. Per me fu una shock terribile”, ha dichiarato Malgioglio, spiegando di aver subito molte umiliazioni nella sua vita. Ad aiutarlo nei momenti più complicati della sua carriera sono stati diversi conduttori tv, di cui Cristiano ha parlato nell’intervista. Di chi si tratta?

Di Massimo Giletti, Carlo Conti e Piero Chiambretti, che gli hanno dato spazio e modo di esprimersi come desiderava nei loro programmi. “Adoro lavorare anche con Fabio Fazio e con Amadeus”, ha aggiunto l’autore. Che, a proposito di tv, è pronto a tornare in prima serata nella nuova edizione di Tale e Quale Show.

La trasmissione di Rai Uno dedicata alle imitazioni tornerà in onda a partire da venerdì 30 settembre 2022 e Cristiano Malgioglio vestirà nuovamente i panni di giurato. Al suo fianco Loretta Goggi e Giorgio Panariello, ai quali si aggiungerà un giudice diverso per ogni puntata. Un cast stellare, quello messo su da Carlo Conti per questa edizione: dall’ex gieffina Rosalinda Cannavò a Valeria Marini, da Gilles Rocca ad Alessandra Mussolini. Ne vedremo belle belle! E, come per lo scorso anno, il pubblico da casa sarà determinante per la classifica finale grazie ai voti social.