The Voice Senior, non vedremo più il famoso personaggio: sarà sostituito da loro

L’amato personaggio non sarà più a The Voice senior: sembrerebbe che verrà sostituito proprio da loro, incredibile colpo di scena.

Che la terza edizione di The Voice Senior ci sarà, lo sapevamo già e il messaggio che appare sempre in sovraimpressione ce ne da la conferma, ma cosa occorre sapere in merito? I concorrenti che vi prenderanno parte sono ancora ‘top secret’ – d’altra parte, bisognerà aspettare tutte le blind audition prima di scoprire come verranno formato le squadre – ma del cast cosa sappiamo?

L’amatissimo personaggio di The Voice Senior non sarà più presente in trasmissione. La notizia era nell’aria già da diverso tempo, ma adesso ne abbiamo proprio la conferma. Quello che, però, in molti si chiedono è: chi prenderà il suo posto? Se l’apprezzato volto del programma ha scelto di dire ‘addio’ allo show di Antonella Clerici per dedicarsi ad altro, da chi verrà sostituito? TV Blog ha appena svelato i loro nomi: non ci crederete mai!

Ha detto ‘addio’ a The Voice Senior, ma chi prenderà il posto dell’amato personaggio? Indiscrezione bomba

Seppure la sua presenza non fosse assolutamente passata inosservata nello studio di The Voice Senior ed avesse messo tutti d’accordo, l’amato personaggio ha scelto ugualmente di dire ‘addio’ al programma. Da qualche giorno, infatti, è iniziata una nuova avventura per lei, che le è costata la partecipazione ad altre trasmissioni tv che le avevano garantito un certo successo. Avete capito già di chi parliamo, vero? Proprio di lei: Orietta Berti! A partire da Lunedì 19 Settembre, l’amata cantante è un’opinionista del GF Vip insieme a Sonia Bruganelli. E, come rivelato dalla diretta interessata, sarà anche al timone di uno show in prima serata dedicato a lei e alla sua musica. Appurato, quindi, che l’amata Orietta Berti non sarà al fianco degli altri giudici di The Voice Senior, siete curiosi di sapere chi prenderà il suo posto?

Stando a quanto fa sapere TV Blog, sembrerebbe che a sostituire la mitica Orietta Berti non sarà un personaggio singolo, bensì un duo, tra l’altro amatissimo. Parliamo proprio di Angela ed Angelo dei Ricchi e poveri. Al momento, la notizia non è stata confermata o smentita da parte dei diretti interessati. Si può chiaramente comprendere, però, che se dovesse essere così si tratterebbe di un grande colpo.

A voi piacerebbe vedere Angela ed Angelo a The Voice Senior?

Perché Orietta ha accettato il GF Vip?

Per la prima volta in assoluto, Orietta Berti veste i panni di opinionista. E, da come abbiamo potuto constatare nel corso della prima puntata del GF Vip, non possiamo fare altro che dire che ha fatto benissimo ad accettare la proposta di Alfonso Signorini. Perché, però, la cantante ha immediatamente detto ‘si’ al padrone di casa senza battere ciglio? Durante la prima puntata dell’amato reality di Canale 5, la simpaticissima cantante ha rivelato ogni cosa. “Non potevo rinunciare ad una proposta del genere alla mia età”, ha spiegato al padrone di casa.

Inutile dirvi che la prima puntata del GF Vip ha fatto grande clamore! Non solo i concorrenti che sono entrati in questo appuntamento d’esordio hanno saputo conquistare tutti, ma anche le due opinioniste hanno facilmente messo d’accordo il pubblico italiano. Sonia Bruganelli, d’altra parte, è un volto già noto del programma. E nella prima puntata di questa settima edizione ha confermato quanto aveva mostrato nel corso della scorsa edizione. Orietta Berti, invece, indossa per la prima volta questi panni, ma sembra che li abbia indosso da diverso tempo. Insomma, sembrerebbe proprio che la coppia Sonia-Orietta sia davvero perfetta. E noi, così come voi, non vediamo l’ora di vederle ancora di più in azione.

È ancora presto per dirlo, ma siamo certi che con Orietta Berti ne vedremo delle belle. Avete letto cos’è successo con Giovanni Ciacci?