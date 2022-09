Amici, dopo pochi giorni già una brutta notizia per lui: durissimo colpo per uno degli allievi della nuova edizione.

Ci siamo! La nuova classe di Amici è al completo e i concorrenti non vedono l’ora di iniziare questa incredibile avventura nella scuola più famosa della tv. Un’avventura durante la quale, però, non mancheranno gli ostacoli.

Gli allievi sanno che dovranno difendere il loro banco con le unghie e con i denti: chiunque, in qualsiasi momento, può ‘rubare’ la felpa di Amici a chi l’ha già conquistata. Cantanti e ballerini dovranno dare continue conferme ai prof che hanno puntato su di loro, dimostrando di meritare il posto nella scuola. Per uno di loro, però, è arrivata già una brutta notizia. Ieri, 21 settembre 2022, è stata registrata la seconda puntata del pomeridiana, che vedremo in onda su Canale 5 domenica prossima. Curiosi di scoprire cosa è accaduto? Vi raccontiamo tutto.

Brutta notizia per il ballerino di Amici: le anticipazioni

È partita col botto la ventiduesima edizione del talent show più longevo della nostra tv. Anche quest’anno, Amici è iniziato a settembre e per gli allievi sarà un lungo anno di lezioni, lavoro ed emozioni. Ma anche di ostacoli. Amici News ha rivelato in anteprima cosa è accaduto nella seconda registrazione di questa edizione e possiamo anticiparvi che non c’è stata nessuna eliminazione! Qualcuno, però, ha ricevuto una sorpresa inaspettata…

Per uno degli allievi è arrivata già la tanto temuta maglia sospesa e il motivo è davvero incredibile. A deciderlo è stata Alessandra Celentano, che ha scelto di sospendere la maglia proprio al suo allievo Ramon. L’insegnante ritiene quest’ultimo un ottimo ballerino, come ha sottolineato già diverse volte in questi giorni. Qual è, quindi, il motivo della sua decisione?

Come riporta Amici News, la maestra Celentano ha mostrato tre foto nelle quali l’allievo non rispetterebbe il decoro, poiché non si trova a casa sua. Ricordiamo che i concorrenti vivono tutti insieme in casetta e sono sorvegliati dall’occhio vigile delle telecamere. In una delle immagini, il ballerino indossa un costume: pare che Ramon dorma proprio in costume da bagno, senza indossare il pigiama. Pigiama che poi gli hanno fatto indossare proprio nel corso della registrazione! Secondo quanto si legge, in molti, compreso Ramon, hanno ritenuto il provvedimento della Celentano un po’ eccessivo rispetto a quanto accaduto. La maestra tornerà sui suoi passi e cambierà idea in merito al suo allievo?

Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il destino del giovane danzatore classico. Riuscirà a riottenere il suo ‘posto fisso’ nella scuola e a far cambiare idea alla sua insegnante? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni della ventiduesima edizione di Amici.