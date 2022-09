Amici, Maria De Filippi resta spiazzata: non se l’aspettava, c’entra la Celentano

Amici, Maria De Filippi resta completamente spiazzata: questo di sicuro non se lo sarebbe mai aspettato, cosa ha detto Alessandra Celentano.

Una prima puntata di Amici che, senza alcun dubbio, il pubblico del talent difficilmente dimenticherà. A partire dalla presentazione dei nuovi insegnanti fino alla formazione della classe, quest’appuntamento d’esordio del talent ha intrattenuto tantissimi telespettatori, facendo chiaramente comprendere che, ancora una volta, sarà un’edizione irripetibile.

Le sorprese non sono mancate durante la prima puntata di Amici. Se da una parte i nuovi, però, ingressi hanno suscitato grande stupore, dall’altra anche le rivelazioni fatte in diretta non sono state da meno. Forse non tutti ci hanno fatto caso, ma – qualche minuto dopo l’inizio della puntata – Maria De Filippi è rimasta completamente spiazzata da quanto le era stato detto qualche istante prima. La padrona di casa ha fatto una semplicissima domanda ad uno dei volti fissi del programma, ma mai si sarebbe aspettata una risposta del genere. Cos’è successo? Vi diremo noi ogni cosa! Al momento, però, vi anticipiamo che c’entra Alessandra Celentano. E quando c’è di mezzo l’amata maestra di danza classica, lo sappiamo benissimo che c’è da aspettarvi davvero di tutto.

Maria De Filippi spiazzata ad Amici: sentito cosa ha detto Alessandra Celentano?

Se Anna Pettinelli e Veronica Peparini non fanno più parte del cast di Amici, professori come Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano continuano ad essere le colonne portanti del programma. A proposito, avete sentito cosa ha detto la maestra di danza classica alla padrona di casa, lasciandola completamente spiazzata? “Davvero?”, ha detto Maria De Filippi appena sentite le parole della professoressa di ballo. Una reazione, senza alcun dubbio, di pancia e che fa capire quanto la conduttrice non si sarebbe mai aspettata una rivelazione del genere.

È appena iniziata la prima puntata di quest’anno di Amici e Maria De Filippi – dopo aver salutato il pubblico e Lorella Cuccarini – ha immediatamente rivolto lo sguardo ad Alessandra Celentano, con la quale condivide l’esperienza del talent da più di 20 anni. “Cosa hai fatto in vacanza? Ti sei fidanzata?”, ha chiesto la padrona di casa alla maestra di danza classica, stuzzicandola. Una domanda del tutto ‘innocente’, quindi, ma che ha ricevuto una risposta che la De Filippi non si sarebbe mai aspettata. “Si, mi sono fidanzata e lui lo sa”, ha detto la Celentano, rispondendo alla provocazione della conduttrice.

Di chi si tratta? Non sappiamo nulla in merito, purtroppo! Alessandra Celentano ha preferito mantenere un certo riserbo sull’identità del suo fidanzato. In ogni caso, facciamo alla coppia i nostri più sinceri auguri.

Il rapporto con Rudy Zerbi

Come dicevamo, Alessandra Celentano non è l’unica pietra miliare di Amici. Con lei, anche Rudy Zerbi continua ad essere uno dei volti fissi del programma. Come abbiamo potuto constatare nel corso degli anni, i due insegnanti sono davvero molto amici, ma sapete cosa hanno raccontato recentemente? Un retroscena davvero impensabile!

Seguirete questa ventiduesima edizione del talent? Siamo certi che ne vedremo delle belle!