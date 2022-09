Anticipazioni GF Vip, puntata del 22 Settembre: imperdibile, chi sono i concorrenti che entreranno stasera

Anticipazioni della seconda puntata del GF Vip di Giovedì 22 Settembre: chi sono i concorrenti che entreranno stasera, imperdibile.

Il ritorno del GF Vip su Canale 5 non poteva non essere col doppio appuntamento. Sperimentata nelle scorse edizioni, questa ‘formula’ si è rivelata decisamente vincente sin da subito e continua ad esserlo ancora adesso. L’amato reality Mediaset, salvo cambi di programmazione, continuerà ad andare in onda per ben due volte alla settimana: il Lunedì, come consueto, e il Giovedì’.

Cosa ci dicono le anticipazioni della puntata delle 22 Settembre del GF VIP? Nell’appuntamento d’esordio sono stati presentati diversi concorrenti, ma cosa dobbiamo aspettarci da quello di questa sera. Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali. D’altra parte, il reality è iniziato da così poco tempo che è davvero difficile immaginare quello che accadrà stasera. Tuttavia, come in molti avranno notato, il cast non è ancora al completo. Supponiamo, quindi, che stasera faranno il loro ingresso tutti gli altri ‘vipponi’. Curiosi di conoscere i loro nomi?

GF Vip del 22 Settembre, le anticipazioni della puntata: chi entrerà in gioco

Anche in questa seconda ‘tranche’ di concorrenti, sono davvero pochissimi i ‘nomi da cartellone’. Come riferito da Alfonso Signorini qualche giorno prima l’inizio del GF Vip, sia lui che tutta la squadra autoriale del reality hanno preferito più puntare sulle storie – perché sono quelle che fanno audience e spettacolo – anziché sui singoli personaggi. A questo punto, quindi, la domanda sorge spontanea: chi entrerà nel corso della puntata del GF VIP di Giovedì 22 Settembre? Non ci sono nomi ufficiali – se non quello di Giovanni Ciacci e Wilma Goich – ma possiamo dirvi che stasera faranno il loro ingresso diversi volti amati della tv italiana, ma anche giovanissime gavette.

Per la prima volta in assoluto, Alfonso Signorini ha scelto di non anticipare il cast del GF VIP. “Si scoprirà in diretta”, aveva rivelato al settimanale ‘Chi’. Nonostante questo, però, Davide Maggio ha ‘spoilerato’ in anteprima tutti i concorrenti che prenderanno parte all’edizione di quest’anno del reality, permettendoci di capire quali sono le anticipazioni del GF Vip di stasera.

A quanto pare, sembrerebbe che a fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia stasera saranno: Carolina Marconi, Gegia, Edoardo Donnamaria, Wilma Goich, Daniele Del Moro, Giovanni Ciacci e Sofia Giaele De Donà.

Insomma, sembrerebbe che anche questa sia una puntata piuttosto scoppiettante.

Come stanno trascorrendo i primi giorni?

Sono trascorsi pochissimi dall’inizio di questa settima edizione del GF Vip, ma come se la stanno passando i Vipponi? Questa può essere definita una fase di ‘rodaggio’ durante la quale i concorrenti si stanno iniziando a conoscere e ad integrare. Nonostante questo, però, non sono affatto mancate le prime rivelazioni ‘shock’, confessioni imbarazzanti e, perché no, anche le prime discussioni. Insomma, è iniziata proprio a razzo questa settima edizione del reality!

Mancano poche ore alla seconda puntata, ma voi la seguirete?