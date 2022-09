Brad Pitt ‘cambia mestiere’: cosa fa adesso dopo il divorzio da Angelina Jolie

Sapete che cosa fa oggi Brad Pitt dopo il divorzio da Angelina Jolie? Sembrerebbe che l’attore abbia ‘cambiato mestiere’: cosa sappiamo.

Sono tantissimi i divi internazionali che si sono fatti conoscere nel nostro Belpaese e sono entrati nel cuore di tutti. Tra questi, c’è senza alcun dubbio George Clooney, che ha addirittura acquistato una villa sul Lago di Como dal valore inestimabile. E l’amato Brad Pitt.

Per quanto la fine di un matrimonio tante volte può essere l’unica via di uscita da un rapporto logorato dal tempo – e ce ne da la conferma lo sfogo dell’ex Vippona – è sempre un evento traumatico. A darcene la prova, è la decisione che Brad Pitt ha preso dopo il divorzio da Angelina Jolie. Sembrerebbe, infatti, che l’amato attore di Hollywood abbia scelto di provare un altro sbocco professionale. Certo, continua a svolgere la professione da attore – ed adesso, ad esempio, è al cinema con un nuovo film – ma sembrerebbe che a questo lavoro, il buon Pitt abbia scelto di affiancarne un altro.

Cos’è successo a Brad Pitt dopo il divorzio da Angelina Jolie: la decisione

Il 2017 è un anno che Brad Pitt non dimenticherà mai nella vita. Non solo perché, dopo circa 5 anni dalle sue nozze con Angelina Jolie, è stato confermato il loro divorzio, ma anche perché l’attore ha iniziato a produrre la nuova ‘attività’.

Da quanto si legge da un articolo pubblicato sul ‘The art Newspaper’, sembrerebbe che nelle scorse ore l’amato Brad Pitt abbia compiuto il suo debutto da scultore presso il Sara Hilden Art Museum, dove fino al 15 Gennaio 2023 si tiene un mostra a cui hanno preso parte tanti nomi illustri dello spettacolo.

Non sappiamo cosa abbia spinto Brad Pitt a dare questa ‘svolta’ nella sua vita, ma si può chiaramente comprendere che si tratta di qualcosa di completamente nuovo. Badate bene, però, che le sorprese non sono affatto finite qui: l’attore hollywoodiano, infatti, ha presentato alla mostra ben 9 opere d’arte. Tra cui la prima, intitolata House a go go, risale proprio nel 2017, anno del suo divorzio da Angelina Jolie.

Vi sareste mai immaginati una ‘svolta’ del genere?