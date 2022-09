Il conduttore ha chiesto ‘scusa’ alla Rai per quello che è successo

L’amatissimo conduttore ha chiesto ‘scusa’ alla Rai per quello che è successo: ecco cosa ha detto.

Con la fine dell’estate e l’inizio di settembre sono cominciate tutte le trasmissioni che solitamente vanno in onda durante l’anno. Qualche mese fa c’è stata la presentazione dei palinsesti rai e mediaset e avevamo saputo delle tante novità che le reti ci riservavano. Da qualche giorno sono iniziate le nuove stagioni anche se non per tutti i programmi.

C’è stato il ritorno di Domenica In con Mara Venier che ha anche svelato la nuova sigla del format, cantata fa Franco Ricciardi e Andrea Sannino. E’ iniziata la nuova edizione de La vita in diretta, Oggi è un altro giorno, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque, sabato 17 settembre è partito Verissimo col doppio appuntamento e Tu si que vales, mentre domenica Amici. Il 19 c’è stata la prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo programma dell’amatissimo conduttore.

Mentre si accingeva a spiegare e a raccontare la bella esperienza vissuta con l’ultimo format di cui ha avuto il timone, si è ‘scusato’ con la Rai per quanto successo.

Il conduttore ha chiesto ‘scusa’ alla Rai per quanto successo: ecco che cosa ha dichiarato

Durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma l’amatissimo conduttore ha anche parlato di quanto successo con il suo ultimo format condotto. In questi ultimi anni lo abbiamo visto spesso al timone di trasmissioni, anche in prima serata. Sembrerebbe però che un programma condotto nella stagione precedente abbia raggiunto buoni ascolti ma non così elevati come si sperava.

Alessandro Cattelan ha condotto in precedenza Da Grande. A quanto pare, questa si è trattata di una vera e proprio scommessa per la rai che lo ha trasmesso in prima serata. Gli ascolti del format però, nonostante sia riuscito ad attirare i telespettatori, non hanno raggiunto i numeri che si pensava di fare. Il conduttore nella nuova stagione 2022-2023 ha il timone di un nuovo programma, intitolato Stasera c’è Cattelan. Quest’ultimo però non va in onda in prima serata ma è trasmesso in seconda serata. Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo format, Alessandro ha parlato anche della precedente trasmissione, appunto, Da Grande, e in qualche modo si è ‘scusato’ per non aver raggiunto ascolti elevatissimi, come riporta il sito Twitter Cinguetterai.

Nell’intervento ha detto che quando si prova a fare le cose ci sta anche sbagliare, che Da grande è stata una bella esperienza che rifarebbe: “Rispetto ai numeri a cui ero abituato io, ho triplicato i numeri. Se la Rai è andata in fallimento per colpa mia, me ne scuso”, ha detto. Cattelan ha proseguito dicendo che dopo la rete ha fatto l’Eurovision con successo e c’era anche lui: “Ma di questa cosa se ne parla di meno di Da Grande”, ha affermato. Queste le parole del conduttore.