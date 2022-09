Dicevano tutti che voleva ritirarsi dal mondo del cinema ma non è così: arriva la smentita

La notizia trapelata riguardo un suo addio al mondo del cinema è stata smentita: l’amatissimo personaggio non si ritira dalle scene!

Prima la notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta sul suo ritiro dal mondo del cinema, poi però la smentita. No, l’amatissimo personaggio non ha alcuna intenzione di ritirarsi!

Un personaggio noto agli occhi del pubblico, in particolare per i numerosissimi successi portati sullo schermo, ai quali ogni volta ci siamo appassionati e non abbiamo potuto fare a meno di guardarli in replica! I suoi capolavori portati sul grande schermo hanno per l’appunto fatto la storia del cinema. E sebbene si parlasse, forse di un ritiro dalle scene, ecco che con una smentita fa sapere di non averne alcuna intenzione!

“Non ha intenzione di lasciare il cinema”: arriva la smentita

Una costellazione di successi alle sue spalle descrivono l’estro ed il talento di uno dei volti che hanno caratterizzato il cinema dell’epoca contemporanea. L’amatissimo regista 86enne, Woody Allen, in una recente intervista rilasciata per il giornale spagnolo La Avanguardia aveva pronunciato delle parole dalle quali si era desunto, presumibilmente, che il suo sarebbe stato un addio al grande schermo.

“La mia idea, in linea di principio, è quella di non fare più film e concentrarmi sulla scrittura“. Ebbene, proprio queste parole, avevano fatto pensare ad una possibile indiscrezione ed anticipazione della notizia che lo avrebbe visto protagonista. Tutti a quel punto si son domandati se Woody Allen volesse davvero lasciare il cinema.

Ma a dare una smentita a chi aveva in qualche modo travisato il messaggio, è stato proprio l’amato regista newyorkese. Ed è infatti proprio attraverso un comunicato giunto tramite il suo portavoce che ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di ritirarsi, ed anzi è proprio adesso che si sta concentrando e sta lavorando al suo ben cinquantesimo film in carriera!

“Woody alle non ha mai detto che si sarebbe ritirato e non ha neanche detto che sta scrivendo un romanzo. Ha dichiarato che stava pensando di non fare un film, perché fare film che poi vanno direttamente o dopo poco sulle piattaforme streaming, non è piacevole per lui” ed ha chiarito insomma che Woody Allen non ha certamente pensato di ritirarsi e chiudere la sua carriera da regista.

“Attualmente non ha intenzione di ritirarsi ed è entusiasta di essere a Parigi a girare il suo nuovo film che sarà il cinquantesimo“, sono le ultime parole che si leggono nella nota con la quale il regista ha voluto far sapere che più che ritirarsi sta in realtà pensando come lasciarci nuovamente a bocca aperta! Non ci resta allora che attendere per saperne di più!