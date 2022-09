GF Vip, Antonino Spinalbese in una vecchia foto: ecco com’era qualche anno fa

Antonino Spinalbese è un concorrente del GF Vip: avete mai visto com’era qualche anno fa? Ecco una sua vecchia foto.

Il Grande Fratello Vip è partito lunedì 19 settembre su canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. IL reality, anche quest’anno, avrà il doppio appuntamento, fissato al giovedì, salvo cambiamenti. La settima edizione ha visto in atto una serie di modifiche, prima di tutto avrete visto che la casa è molto più grande e anche gli spazi sono diversi.

In studio c’è una nuova opinionista. Sonia Bruganelli riveste nuovamente il ruolo vestito nella scorsa edizione ma al suo fianco, invece di Adriana Volpe, c’è Orietta Berti. A quanto pare la cantante è stata molto corteggiata dal conduttore e alla fine ha deciso di accettare. Ad Adriana invece, come da lei stesso raccontato, era stata fatta la proposta di entrare nuovamente nella casa come concorrente. In un’intervista ha dichiarato di essere rimasta spiazzata dall’offerta di Signorini dato che, dice, sapeva della sua situazione familiare e quindi dell’impossibilità di accettare una tale proposta. In questa nuova edizione, inoltre, c’è anche un’altra figura, Giulia Salemi sarà presente per aggiornarci su quanto viene scritto sui social. Nella prima puntata sono entrati una parte dei concorrenti.

Tutti sembrano avere personalità schiette e molto interessanti. Nel cast c’è anche Antonino Spinalbese che ha fatto il suo ingresso lunedì. Ad oggi è molto conosciuto dato che in questi ultimi due anni abbiamo avuto modo di scoprire un po’ della sua storia. La notorietà è arrivata quando ha allacciato una relazione con Belen Rodriguez che ha portato alla nascita di una bambina, Luna Marì. I due non sono più una coppia e adesso sono legati solo per la piccola. Antonino ha un aspetto muscoloso e prestante, è un bel ragazzo ma avete mai visto com’era qualche anno fa? Vi mostriamo una sua vecchia foto.

GF Vip, com’era Antonino Spinalbese prima di diventare famoso: ecco una foto di qualche anno fa

Antonino Spinalbese è un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. E’ entrato nella casa nella prima puntata e ha già portato a sè diversi complimenti. Per esempio, Cristina Quaranta, prima concorrente entrata, quando l’ha visto aprire la porta rossa si è complimentata per la sua bellezza.

Antonino è molto sicuro, sa di avere un aspetto interessante, tanto che, nel video di presentazione, ha detto che a lui piace sedurre. L’abbiamo conosciuto circa due anni fa, quando intraprese una relazione con Belen Rodriguez. Quando uscirono allo scoperto poco dopo annunciarono di aspettare un bambino. Sono stati insieme per qualche anno. Oggi però non sono più una coppia ma ciò che li tiene legati è la figlia Luna Marì. Dopo aver lavorato per anni come parrucchiere, dove, ha detto, è avvenuto l’incontro con la showgirl, si è dato da fare in altri ambiti e oggi si è affermato come un imprenditore creativo. Non ha bisogno di presentazioni dato che in questi ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscerlo bene. Più volte è stato paparazzato prima con Belen e dopo la rottura, da solo o insieme alla figlia. Non lo avrete mai però visto prima di diventare famoso, non tutti ovviamente. Il pubblico che prima non lo conosceva, non saprà com’era. Ecco, vi mostriamo un suo vecchio scatto.

Questa è una foto che risale al 2019, quindi non di molti anni fa. Rispetto a com’è adesso si nota qualche piccolo cambiamento. Oggi Antonino porta la barba un po’ più folta, 3 anni fa invece non ce l’aveva. Per il resto, non è particolarmente cambiato, a parte l’acconciatura. A voi piace Antonino come concorrente?