GF Vip, “Mi piace”: ammette apertamente l’interesse per il suo coinquilino; cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Il GF Vip è letteralmente iniziato da pochissimi giorni ma nella casa di Cinecittà è già accaduto di tutto. Il cast scelto da Alfonso Signorini per la settima edizione del reality show ha tutte le carte in regola per regalarci dei mesi davvero scoppiettanti.

I telespettatori non vedono l’ora di scoprire le prime alleanze e le prime rivalità e, ovviamente, tutti si aspettano che, anche quest’anno, nascano storie d’amore. Che siano brevi flirt o sentimenti veri, nella casa più spiata della tv sono nate tantissime coppie. Accadrà anche a qualcuno dei nuovi vipponi? Una cosa è certa: c’è già chi ha messo gli occhi su un coinquilino e non fa assolutamente nulla per nasconderlo. Scopriamo cosa è successo nelle scorse ore.

“Mi piace”: arriva la confessione nella casa del GF Vip

Non si perde tempo al GF Vip 7. Dopo poche ore di convivenza nella casa più spiata della tv, è già scoppiata la prima discussione tra i nuovi concorrenti. Come sempre, uno degli argomenti più spinosi della casa è quello relativo alla spesa settimanale e al cibo: è davvero difficile mettere d’accordo tutte quelle persone! E, in pochi giorno, sono già nate le prime complicità e quelle che sembrano essere le prime amicizie. Nasceranno anche storie d’amore?

È presto per dirlo, ma c’è una concorrente che ha già ammesso di essere particolarmente interessata a uno dei vipponi. Che sembra essere esattamente il suo tipo ideale. Di chi stiamo parlando? Di Elenoire Ferruzzi, che ha ammesso di provare un bel po’ di interesse nei confronti di Luca Salatino. I due concorrenti hanno instaurato un rapporto fatto di battute e scherzi, ma la Ferruzzi sembra esserci quasi già invaghita del simpatico romano. Lo ha rivelato apertamente anche alla sua coinquilina Antonella Fiordelisi: “Mi piace”. La salernitana ha sottolineato come Luca sia proprio il prototipo di uomo di Elenoire, che conferma le parole della schermitrice. Ricordiamo, però, che Luca è fidanzato!

Il tronista è legato da quattro mesi a Soraia, la corteggiatrice che ha conosciuto e scelto nello studio di Uomini e Donne. Un amore da favola, quello che li lega, a tal punto che il romano ha già pianto in casa per la mancanza della sua metà. Elenoire, però, non sembra essere affatto preoccupata di questo: avvierà ufficialmente il corteggiamento?

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come evolverà la situazione. Ricordiamo che questa sera, giovedì 22 settembre 2022, andrà in onda il secondo appuntamento col GF Vip, che tornerà in diretta su Canale 5 a partire dalle 21 e 40 circa. Nuovi vipponi faranno il loro ingresso nella casa, stay tuned!