GF Vip, Nikita Pelizon ha un ex fidanzato molto famoso: lo conosciamo benissimo

GF Vip, Nikita Pelizon è entrata nella casa del reality, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Il suo ex fidanzato è molto famoso.

La settima edizione del Grande Fratello Vip è partita con una prima puntata scoppiettante. Lunedì 19 settembre abbiamo scoperto una parte dei concorrenti che vedremo nella casa più spiata d’Italia. Affronteranno un lungo percorso che potrebbe essere anche più lungo del solito. Infatti prima dell’esordio del programma si è parlato di un possibile prolungamento che vada oltre addirittura le settimane delle precedenti edizioni.

Alfonso Signorini ha aperto la diretta con la presentazione delle opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ha poi rivelato del nuovo ruolo di Giulia Salemi. L’influencer sarà presente in studio con una sua postazione e ci aggiornerà su quanto viene scritto sui social durante le puntate. I primi protagonisti sono entrati, abbiamo visto l’ingresso di Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, Amaurys Perez, Patrizia Rossetti, Antonella Fiordelisi, Luca Salatino, Pamela Prati, George Ciupilan, Attilio Romita, Sara Manfuso, Alberto De Pisis e Nikita Pelizon.

Nella seconda puntata scopriremo il resto del cast scelto dal conduttore. Intanto parliamo qui di Nikita, ex concorrente di Pechino Express. Il suo oggi è un volto molto noto ma a quanto pare anche il suo ex è famoso: scopriamo chi è.

GF Vip, Nikita Pelizon ha un ex fidanzato molto famoso: ecco chi è

Nikita Pelizon è una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. E’ entrata nella prima puntata. Ha 28 anni e come ha svelato nel video di presentazione, nella casa ‘vuole portare tante good vibes’. E’ una modella e ha iniziato a lavorare nel mondo della moda molti anni fa.

Il 2022 ha visto la sua presenza in un altro reality. Nikita ha fatto parte di Pechino Express in coppia con Helena Prestes, formando il duo Italia-Brasile. Nel programma condotto da Costantino Della Gherardesca è riuscita insieme a Helena, ad arrivare quasi fino alla fine. Sono arrivate ad un passo dalla finale venendo poi eliminate. Abbiamo avuto modo di conoscere la nuova concorrente del GF Vip: ha una personalità forte e molto schietta e sicuramente nella casa saprà sorprenderci. La sua carriera è nota ma a quanto pare anche la sua vita privata non è così nascosta agli occhi dei riflettori. Ha avuto una relazione con un personaggio dello spettacolo molto famoso.

Nikita è stata legata a Matteo Diamante. Lo abbiamo visto qualche mese fa a L’Isola dei famosi e l’anno scorso ha fatto parte del cast de La pupa e il secchione. I due hanno avuto una relazione che si è poi conclusa. Adesso la Pelizon è pronta a farsi conoscere all’interno del GF vip, dopo il percorso affrontato a Pechino Express.