Gf Vip, è la prima ‘gaffe’ ufficiale da quando è partito il programma: cos’è successo

È appena iniziata la settima edizione del GF Vip, ma è già arrivata la prima gaffe: avete visto cos’è successo? Siparietto tutto da ridere.

La prima gaffe al GF Vip è servita! La settima edizione del reality è iniziata solo da qualche giorno, eppure ci ha già fatto capire che sarà totalmente diversa rispetto a tutte le altre.

Ancora prima di iniziare, Alfonso Signorini aveva fatto chiaramente comprendere che questa settima edizione del GF Vip sarebbe stata completamente inedita e ricca di novità, ma non immaginavamo che sarebbe iniziata in questo modo. Tra i primi momenti di cedimento e rivelazioni ‘intime’, il reality di Canale 5 sta già dando un ottimo motivo per rimanere incollati alla tv.

A proposito, avete visto cos’è successo nelle scorse ore? Appena terminata la prima puntata di quest’anno, i concorrenti entrati hanno iniziato a conoscersi meglio. È proprio in questo momento, però, che si è verificato un siparietto tutto da ridere. Una vippona, infatti, si è lasciata andare ad un commento che si rivelato una vera e propria gaffe.

Prima gaffe al GF Vip: è successo davanti a tutti, incredibile

Tutto si sarebbe immaginato dalla sua domanda fuorché che questa si sarebbe rivelata la prima vera e propria gaffe di questa settima edizione del GF Vip. È proprio questo, però, che è successo qualche istante dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, suscitando l’immediata reazione da parte dei suoi compagni di viaggio.

In attesa di vedere ‘da vicino’ cosa accadrà stasera – e recentemente vi abbiamo spiegato tutto quello che accadrà nella seconda puntata – non possiamo fare a meno di raccontarvi la clamorosa gaffe commessa da una delle concorrenti, che non è assolutamente passata inosservata. Parliamo della giovane ed affascinante Sara Manfuso.

“Ma tu non sei un concorrente però”, ha detto Sara Manfuso a Luca Salatino, suscitando l’ilarità del gruppo. A confonderle le idee, senza alcun dubbio, deve essere stata l’attività che l’ex tronista di Uomini e donne stava svolgendo in quel momento. Sappiamo benissimo che il simpaticissimo romano è uno chef nella vita di tutti i giorni ed è proprio cucinando una delle sue prelibatezze che il simpaticissimo romano ha voluto presentarsi ai suoi compagni di viaggio. Molto probabilmente, però, la bella Manfuso non sapeva di tutto questo. E non è stata in grado di riconoscere il suo coinquilino, compiendo una vera gaffe.

Inutile dirvi che il commento della Manfuso non è assolutamente passato inosservato né al pubblico da casa e né ai suoi compagni di viaggio, che subito le hanno fatto notare lo sbaglio. Sara, visibilmente imbarazzata, ha chiesto scusa a Luca e si è allontanata dalla cucina.

Un siparietto imperdibile, quindi, che ha fatto ridere tutti gli inquilini della casa. Che dire? Sara ha già conquistato tutti!

Chi è Sara Manfuso?

La sua bellezza e la sua prima gaffe non sono assolutamente passate inosservate agli occhi attenti del pubblico del GF Vip, ma siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul suo conto? Nata a Cassino nel 1987, la splendida Sara Manfuso è laureata in Storia ed Analisi delle idee filosofiche. Alle telecamere del GF Vip, ha rivelato di essere una grande appassionata di televisione politica. D’altra parte, in tantissimi la ricorderanno nella trasmissione Dritto e rovescio, condotta da Paolo Del Debbio, e Mattino Cinque. “Mi piace essere franca e dritta, ma dicono che sono maestrina”, ha detto di sé la bella Manfuso.

Il suo percorso nella casa del GF Vip è solo l’inizio, eppure abbiamo la sensazione che Sara sarà la regina indiscussa di questa edizione. Voi cosa ne pensate?