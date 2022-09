GF Vip, “È talmente pieno di sé”: il duro attacco di Patrizia Rossetti è proprio per lui; le sue parole non sono passate inosservate.

Il Gf Vip 7 è iniziato da pochi giorni ma ha già regalato tantissime perle. Nella casa più spiata della tv è accaduto già di tutto nel corso delle prime ore di convivenza. Prime discussioni, prime alleanze, ma anche prime lacrime.

Non sono mancati neanche dei veri e propri attacchi nei confronti di qualcuno che in quella casa ci ha abitato qualche mese fa. Durante una chiacchierata in giardino, Patrizia Rossetti si è lasciata andare a dei commenti che non sono passati affatto inosservati. Il destinatario? Ve lo raccontiamo.

Patrizia Rossetti, il duro attacco all’ex vippone: cosa ha detto al GF Vip

Patrizia Rossetti è una dei concorrenti ufficiali della settima edizione del GF Vip 7. La conduttrice è entrata nella casa più spiata della tv nel corso della prima puntata del reality show e, in pochi giorni, ha già messo in mostra il suo carattere forte e deciso. Siamo certi che, nel corso della sua esperienza in casa, la Rossetti non le manderà affatto a dire. Come ha già fatto nel corso di una conversazione con i suoi coinquilini in giardino.

Nel bel mezzo della chiacchierata, Patrizia si è lasciata andare ad alcuni commenti piuttosto pungenti nei confronti di un ex concorrente del reality show. “È di una presunzione… è pieno di sé”, ha rivelato la concorrente, che non ha avuto peli sulla lingua: “È un bell’uomo, ha fatto il suo percorso di vita e poi si è interrotto come tutti i nostri percorsi, nel mondo dello spettacolo è così. Ma alla fine hanno capito che recitava“. A chi si riferiva Patrizia con queste parole?

Proprio a lui, Alex Belli, protagonista assoluto della passata edizione del GF Vip. Protagonista anche secondo la Rossetti, ma la sua idea è ben precisa: “Forse lui e Soleil sono stati i protagonisti, però sono stati protagonisti antipatici a un certo punto. Allora se devo farlo in quel modo, preferisco non essere protagonista”. La Rossetti ha sottolineato che Alex sia un uomo intelligente e di cultura, ma troppo narcisista e presuntuoso. “Non mi è piaciuto per nulla. Chi si espone molto a tutti i costi non è detto che sia sincero e vinca. Il pubblico non è scemo”.

Le parole di Patrizia Rossetti non sono passate inosservate e, in poco tempo, hanno fatto il giro del web e dei social. In molti si sono chiesti se il mitico ‘man’ del GF Vip 5 replicherà alle frecciatine della nuova vippona, ma al momento Alex non ha dichiarato nulla in merito. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà