“Mi chiudo in convento”: la famosissima showgirl aveva pensato di farlo davvero

“Mi chiudo in convento”, la famosissima showgirl racconta che cosa aveva pensato di fare.

In un’intervista rilasciata a Il corriere della sera la showgirl ha raccontato cosa aveva pensato di fare. L’anno scorso ha vissuto un momento di crisi e l’ha sfiorata fortemente l’idea di poter prendere i voti. Il pensiero di chiudersi in convento e farsi suora era molto vicino dato che, come ha spiegato, ne aveva parlato anche con sua mamma e con un prete.

Non si è trattata a quanto pare di un’idea effimera. Per qualche tempo questa è stata ferma lì, nella sua testa e nel suo cuore. Poi però ha compreso, ha capito che questa scelta sarebbe stata come una fuga dalle difficoltà: “Non sarebbe giusto, la scelta giusta è pregare, aiutare gli altri, ed essere una cattolica praticante”.

Come da lei raccontato, ha un legame molto stretto con la fede e con la sua messa in pratica. Spiega di pregare tutte le sere e che ogni domenica sente l’Angelus. Questo forte legame con la fede va legato alla sua infanzia perchè è un dono che svela di possedere da quando era solo una bambina: “Io stavo sempre in chiesa”.

L’amatissima showgirl da qualche mese ha trovato l’amore. Il suo fidanzato è più giovane di circa 15 anni ed è un imprenditore napoletano. Come ha raccontato a Il corriere, con lui sta vivendo un momento magico, infatti ha svelato: “E meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”.

