Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone: cosa ha fatto sapere Alfonso Signorini sulla vicenda che per mesi ha catturato l’attenzione del pubblico.

Tra le concorrenti più discusse della nuova edizione del GF Vip c’è senza dubbio lei, Pamela Prati. La showgirl ha fatto il suo ingresso nella casa nel corso della prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Prima di varcale la porta rossa, la Prati si è esibita sulle note di “Que te la pongo” e ha promesso che, nel corso di questa esperienza nella casa, troveremo una nuova Pamela. Quello che tutti si chiedono, però, è se, in casa, la showgirl affronterà l’argomento ‘Mark Caltagirone’. A chiarire tutto è stato proprio Alfonso Signorini, nel corso della serata di apertura dello show. Ecco cosa ha rivelato.

Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone: cosa accadrà durante la sua esperienza al GF Vip

A tre anni da quella che è stata una vera e propria bufera mediatica, Pamela Prati torna sul piccolo schermo. Lo fa da concorrente del GF Vip 7, programma a cui ha già partecipato in passato, senza lieto fine: la showgirl fu espulsa dal gioco e la scena del taxi è rimasta nella storia del reality. Stavolta, però, conosceremo una nuova Pamela e ad assicurarlo è stata proprio lei. Ma la showgirl parlerà del caso Mark Caltagirone durante la sua permanenza nella casa?

Nel riassumere tutta la complicata vicenda legata al finto matrimonio di Pamela Prati, Alfonso Signorini ha dichiarato: “Ci si chiede chi abbia inventato questa storia, se Pamela sia vittima o carnefice. Nel corso di questa edizione ci porremo insieme a lei queste domande che non ha mai più voluto affrontare. Lei vuole farlo”. Proprio così, il conduttore ha confermato che, nel corso di questa edizione del GF Vip, Pamela parlerà nuovamente del caso Mark Caltagirone, fornendo nuovamente la sua versione dei fatti. Ma non è tutto.

In casa, Pamela troverà anche Giovanni Ciacci, che si unirà al resto dei concorrenti questa sera, 22 settembre 2022. In passato, l’opinionista ha espresso più volte la sua opinione sul caso Caltagirone, schierandosi più volte contro Pamela. I due, però, non si sono mai trovati faccia a faccia e lo faranno proprio nella casa. “Se è stata raggirata io sono con lei”, ha dichiarato Ciacci nella puntata di lunedì sera, ribadendo però di non credere a Pamela e al fatto che la showgirl sia solo una vittima in tutta questa complicata situazione.

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se già questa sera sapremo di più sulla vicenda che per mesi ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. Appuntamento su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 40 circa. Ne vedremo delle belle!