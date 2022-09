Stefano De Martino lascia tutti a bocca aperta: arriva l’annuncio che nessuno si aspettava

Stefano De Martino lascia tutti a bocca aperta con questo annuncio che nessuno si aspettava: avete sentito cosa ha detto? Pazzesco.

Ne è trascorso di tempo da quando Stefano De Martino, all’epoca giovanissimo, si presentava nella scuola di Amici come ballerino. Correva esattamente l’anno 2009, eppure il giovane napoletano – dopo aver cavalcato l’onda del successo con la danza ed aver detto ‘addio’ a questo mondo – è diventato uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo nostrano.

Il successo di Stefano De Martino come conduttore è arrivato piano piano. Fattosi notare al timone del daytime di Amici, il giovane napoletano è diventato facilmente uno dei volti di punta di Rai Due. Dapprima con Made in Sud, condotto insieme a Fatima Trotta, il bel De Martino si è dimostrato un ottimo timoniere, prendendo le redini in mano di diversi programmi completamente da solo. Come dimenticarlo, ad esempio, a Stasera tutto è possibile, programma ereditato da Amadeus, o a Bar Stella. Insomma, Stefano ne ha fatta di strada dopo il talent! Se il suo successo in tv non ha limiti, però, anche quello sui social non è da meno. È proprio qui che, nelle scorse ore, ha condiviso un annuncio che nessuno si aspettava.

L’annuncio di Stefano De Martino che nessuno si aspettava: fantastico!

È attivissimo su Instagram, Stefano De Martino! È proprio qui che, durante le sue vacanze, l’amato conduttore napoletano si è dilettato a condividere ‘dettagli’ della villa dove lui e Belen hanno trascorso l’estate oppure tutti i posti che la coppia ha visitato. Ritornato alla vita di sempre, però, l’ex ballerino di Amici non ha potuto fare a meno di aggiornare il suo pubblico su un’importantissima novità lavorativa.

Proprio alcune ore fa, attraverso un’Instagram Story caricata sul suo canale social ufficiale, Stefano De Martino si è lasciato andare ad un annuncio che nessuno si aspettava. Chi segue costantemente il suo profilo aveva già capito che ci fosse qualcosa che bolliva in pentola, ma adesso che ne è arrivata la conferma, non ha potuto fare a meno di esultare. Si tratta di una novità clamorosa, che soprattutto riguarda il suo ritorno in tv.

Sappiamo benissimo che, a partire da questa nuova stagione televisiva, Stefano De Martino sarebbe dovuto essere il volto di un programma Rai del tutto inedito. Quando sembrava tutto confermato, però, l’ex ballerino di Amici ha visto sfumare il progetto. Fate molto attenzione, però: il ritorno in tv di Stefano non è stato affatto messo in pericolo! Anzi, avverrà più presto di quanto credete. Quando? C’è la data: Lunedì 26 Settembre! Tra poco meno di una settimana, infatti, l’amato conduttore campano ritornerà su Rai Due con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. E ad annunciarlo, è stato proprio il diretto interessato.

L’annuncio ha colto tutti di sorpresa, da come si può chiaramente comprendere, ma allo stesso tempo ha fatto gioire tutti. Noi non vediamo l’ora, voi?