Totti racconta cosa ha fatto Noemi Bocchi per lui da quando la frequenta

In un’intervista l’ex pupone Francesco Totti ha rivelato cosa ha fatto per lui Noemi Bocchi da quando i due si frequentano

Le parole di Francesco Totti al Corriere Della Sera sono arrivate dritte alle nostre orecchie. L’ex pupone, non si è risparmiato nel consegnare al Web una dichiarazione che avrebbe fatto emergere dettagli e racconti a noi sino ad ora sconosciuti. “Non sono stato io a tradire per primo”, avrebbe raccontato Totti durante la sua intervista. Parole che hanno lasciato il segno e che hanno voluto mettere i puntini sulle i su una storia che invece fino a poco tempo prima l’ex calciatore ed Ilary Blasi avevano cercato di mantenere sotto lo stretto riserbo.

Principalmente, di fatti, Francesco Totti sembra che abbia voluto lasciare la propria versione dei fatti per liberarsi di quell’etichetta che stava incombendo su di lui, quella del traditore. “Credo che per lui questo sfogo sia stato liberatorio, seppur doloroso. Quasi non ce la facesse più a passare per il traditore seriale e bugiardo”, ha detto Signorini esprimendosi al riguardo. L’ex calciatore, ha parlato di un rapporto già in crisi da tempo, di ferite che non si sono risanate. E proprio ai microfoni del Corriere, l’ex pupone ha raccontato in questa storia, cosa ha fatto per lui Noemi Bocchi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, cosa avrebbe fatto lei per lui: le parole dell’ex pupone

La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi fino a qualche mese fa non era data per certa. Erano state diverse le indiscrezioni che negli ultimi tempi avevano visto l’ex calciatore e la Bocchi vicini, e solamente in queste ultime settimane l’ex Pupone ha ufficializzato ai microfoni del Corriere Della Sera la nuova relazione e di conseguenza la definitiva fine del matrimonio con Ilary Blasi.

Durante l’intervista, il calciatore non ha nascosto di essere caduto in un periodo di depressione dopo la scoperta dei messaggi che avrebbero portato il calciatore ad appurare ed accertare il presunto tradimento. Così, Totti ha chiarito che sebbene conoscesse Noemi Bocchi già da tempo per diverse amicizie in comune, i due hanno cominciato a frequentarsi a partire da Gennaio più o meno. “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel Marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo“, ha detto. ù

Noemi Bocchi, in quei mesi in cui l’ex pupone stava vivendo un periodo non facile, secondo quanto raccontato da Francesco Totti, lo avrebbe aiutato ad uscire dalla depressione. “Sono girate voci in passato, su Ilary e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove, i fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io. Ne sono uscito grazie a Noemi“.