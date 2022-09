Ballando con le stelle, arriva l’annuncio che tutti attendevano sulla nuova edizione dello show di Milly Carlucci.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova emozionante edizione di Ballando con le stelle. Lo show di Canale 5 dedicato al ballo andrà in onda, come sempre, di sabato sera e al timone ci sarà ancora una volta lei, Milly Carlucci.

Confermatissimi anche tutti i giurati del programma, da Selvaggia Lucarelli a Carolyn Smith, che quest’anno si ritroveranno avanti un cast di stelle davvero incredibile. Lo show partirà sabato 8 ottobre e saranno 13 le celebrità che scenderanno in pista, accompagnate dai ballerini professionisti. A questo proposito è arrivato l’annuncio ufficiale: ecco chi saranno le coppie che si contenderanno la vittoria finale.

Ballando con le stelle, ora è ufficiale: l’annuncio sulle coppie

Sta per iniziare su Rai Uno la diciassettesima edizione di Ballando con le stelle. Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena: basta dare un’occhiata ai nomi dei vip in gara per capire che quest’anno ne vedremo delle belle! Vip che, come sempre, si metteranno in gioco e si cimenteranno nell’arte della danza, al ritmo di jive, salsa e cha cha cha. Tra questi ci sarà anche Gabriel Garko, che, dopo essere stato ospite dello show nella passata edizione come ballerino per una notte, sarà un concorrente a tutti gli effetti. Ma chi ballerà con lui?

A questo proposito, proprio poche ore fa, sono stati annunciati tutti gli abbinamenti ufficiali di questa edizione. Finalmente sappiamo con chi danzeranno i tredici concorrenti di Ballando con le stelle 2022! Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, danzerà con Anastasia Kuzmina, Paola Barale sarà invece accompagnata da Roly Maden, la mitica Iva Zanicchi sarà guidata da Samuel Peron, mentre per Gabriel Garko ci sarà lei, Giada Lini. Ecco tutte le coppie in gara a Ballando con le stelle 17:

L’annuncio ha fatto impazzire il pubblico di Ballando, che non vede l’ora di vedere all’opera le nuove coppie. Pubblico che, inevitabilmente, avrà notato come ci siano dei nomi nuovi nel cast dei maestri. Si tratta di Moreno Porcu, Roly Maden, Pasquale La Rocca, Simone Casula e Simone Arena: a loro il compito di sostituire i ballerini che hanno lasciato il programma. Tra questi i veterani Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale( che ritroveremo in giuria popolare) e il vincitore della passata edizione Vito Coppola. Quest’ultimo, dopo il trionfo in coppia con Arisa, ha lasciato il programma per nuovi impegni lavorativi all’estero. Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire tutte le novità di questa nuova avventura con Ballando con le stelle. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo!