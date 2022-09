Ballando con le Stelle, la data del parto è vicina e il ballerino è pronto a diventare papà

Amatissimo a Ballando con le Stelle, fra pochissimo il ballerino diventerà papà: ha svelato insieme alla sua compagna il nome del nascituro

Ha ormai ripreso a tutto ritmo la stagione televisiva che a partire da queste prime settimane di Settembre ci fa compagnia con grandi ritorni e nuovi programmi televisivi. E’ attesa come non mai la nuovissima stagione di Ballando con le Stelle che vedremo andare in onda esattamente a partire da Sabato 8 Ottobre 2022.

Il cast di ballerini e concorrenti si dice ormai al completo. Ebbene, il ballerino dell’amatissimo show, oltre che inaugurare a breve la sua nuova stagione televisiva sulla nota pista da ballo, vive insieme alla sua compagna uno dei momenti più belli di sempre. E’ pronto a diventare papà. Ospite, insieme alla sua metà, nel programma condotto da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha fatto sapere che ormai la data del parto è ormai vicina ed ha anche svelato il nome del futuro nascituro. Scopriamo subito di più!

Ballando con le stelle, il ballerino sta per diventare papà: gioia immensa

Ancora qualche giorno e poi, il ballerino festeggerà con sua compagna il lieto evento. I due sono al settimo cielo, e non vedono l’ora di avere il loro pargoletto tra le braccia. E così, a fare il tifo per papà Samuel Peron a casa mentre lui si troverà sulla pista da ballo di Milly Carlucci, non ci sarà solamente Tania Bambaci ma la mamma sarà in compagnia del loro piccolo bebè.

Ospiti a Oggi è un altro giorno, in compagnia di Serena Borbone, la splendida coppia ha rivelato che ormai la data del parto è ormai vicina. “Dal 30 Settembre qualsiasi momento potrebbe essere buono“, ha rivelato il ballerino che con tanto entusiasmo e tanta gioia che fa trasparire dai suoi occhi, non vede l’ora di diventare papà!

Insieme dal 2013, i due hanno coronato insieme molti sogni ma questo rappresenta sicuramente il più grande pronto a consolidare per i due il loro grande amore. Qualche momento di crisi lo hanno attraversato anche loro. Complice il lavoro di lui, i due si erano allontanati. Ma quel periodo buio lo hanno vinto grazie all’amore che da ben 9 anni li unisce più che mai e che anzi, si è moltiplicato! Alla conduttrice di casa Rai, la coppia ha fatto sapere che aspettano un maschietto e si, hanno rivelato anche come lo chiameranno!

Samuel Peron e Tania Bambaci chiameranno il loro bambino Leonardo. Il nome è fortemente ispirato al grande artista Leonardo Da Vinci. Presto i due saranno in 3, e diventeranno una splendida famiglia. E così, Samuel e Tania, inizieranno insieme una nuova vita, quella da genitori!