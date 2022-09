Beautiful, un’ipotesi shock fa tremare i fan: la terribile anticipazione sulla soap opera americana.

Forse non tutti lo sanno, ma tra le puntate americane di Beautiful e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi. Grazie alle anticipazioni, però, è possibile scoprire in anteprima cosa sta accadendo ai Forrester e company oltreoceano. E in questi giorni non sta accadendo nulla di buono!

Un ‘indizio’ trapelato nelle ultime puntate ha fatto letteralmente tremare i fan, che temono il peggio per una delle protagoniste assolute della soap. Si, parliamo proprio di Brooke Logan, da anni coinvolta in una turbolenta ma intensa storia d’amore con Ridge Forrester. Stavolta, però, le vicende sentimentali non c’entrano nulla… Per Brooke potrebbe essere in arrivo una notizia davvero terribile. Scopriamo tutti i dettaglio dello spoiler.

Beautiful, terribile anticipazione: l’indizio che fa preoccupare i telespettatori

In America è tornato lo storico, amatissimo, triangolo amoroso di Beautiful! Di chi stiamo parlando? Di Ridge- Brooke- Taylor! Quest’ultima, infatti, è tornata a Los Angeles per stare vicino ai suoi figli Steffy e Thomas, ma, inevitabilmente, sarà a contatto anche col suo ex marito Ridge. Una situazione che non piacerà affatto a Brooke… e ne ha tutte le ragioni! Tra Ridge e Taylor ci saranno diversi momenti di ritrovata passione, ma non è di questo che oggi vogliamo parlarvi.

Come riporta Gossip e Tv, nella puntata in onda in America il 19 settembre, è accaduto qualcosa che ha gettato in ansia i telespettatori. Durante una chiacchierata con la figlia Hope, Brooke riceverà una notifica sul cellulare. Messaggio o chiamata di Ridge? Tutt’altro. La Logan spiega alla figlia che si tratta di un promemoria per ricordarle di una visita medica alla quale deve sottoporsi. La donna aggiunge che dovrà, infatti, fare dei controlli. Di cosa si tratta? Il pubblico ha avanzato diverse ipotesi e non sono mancate quelle più tristi.

Perché gli sceneggiatori avrebbero deciso di inserire questo dettaglio della notifica? Per molti potrebbe essere proprio l’inizio di una nuova storyline non proprio felice per Brooke. La donna dovrà affrontare dei delicati problemi di salute? Ripetiamo che, al momento, non c’è alcuna notizia o anticipazione ufficiale, ma soltanto semplici supposizioni dei fan, in seguito allo strano messaggio ricevuto da Brooke sul suo cellulare.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se le ipotesi dei telespettatori si riveleranno giuste o se, dietro quella notifica, si cela un altro misterioso motivo. Ricordiamo che Brooke, interpretata dalla meravigliosa Katherine Kally Lang, è l’unico personaggio insieme ad Eric ad essere presente nella soap dal primo giorno in assoluto. Parliamo del marzo del 1987, quando è andata in onda la prima puntata americana della soap. Voi seguivate già Beautiful 35 anni fa?