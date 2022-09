Chiara Ferragni rivela come Fedez ha salvato il suo nome sul cellulare: l’avreste mai detto?

Tramite le sue storie Instagram, Chiara Ferragni ha raccontato un retroscena inedito: riguarda il cellulare di Fedez, incredibile!

Durante la seconda puntata di X Factor andata in onda ieri sera 22 settembre su Sky Uno, è emerso un dettaglio che riguarda Fedez, tornato quest’anno a ricoprire il ruolo di giudice nel famoso talent. E’ sua moglie Chiara Ferragni a rivelarlo: la celebre influencer ha seguito il programma in tv ed ha rivelato un retroscena inaspettato su suo marito.

I due stanno insieme dal 2016 e poco tempo fa su TikTok hanno raccontato com’è nato esattamente il loro amore, cos’è successo durante il primo appuntamento e tanti altri particolari che non molti conoscevano. Quel primo incontro non fu affatto libero da intoppi: essendo entrambi personaggi in vista già all’epoca, non sono stati pochi gli imprevisti e le difficoltà per iniziare a frequentarsi e conoscersi, ma si sa che volere è potere!

E, non a caso, il tempo ha dato loro ragione. Oggi la loro unione è solida e insieme sono decisamente una coppia unica agli occhi dei loro milioni e milioni di follower. Oltre a condividere tante battaglia a sfondo sociale, i loro contenuti social sono spesso anche carichi di divertimento ed ironia, ingredienti fondamentali in una relazione.

Sempre pronti a sostenersi l’un l’altra nei rispettivi progetti ed esperienze lavorative, ieri sera l’imprenditrice cremonese ha pubblicato delle Ig stories che riguardavano proprio X Factor, dove ieri sera c’è stato il secondo giro di provini per accedere al programma. La serata, però, ha riservato anche un colpo di scena.

Chiara Ferragni, la verità dopo anni: come Fedez l’ha memorizzata sul cellulare

Ieri sera X Factor ci ha regalato come sempre tante emozioni, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che diventasse il luogo di una romantica proposta di matrimonio! Sì, proprio così: due spettatori seduti tra il pubblico si sono promessi le nozze nella platea del famoso talent condotto quest’anno da Francesca Michielin.

Un momento che certamente non poteva passare inosservato e che la conduttrice e Fedez hanno voluto rendere iconico cantando insieme il brano Magnifico. Il rapper ha poi chiamato al telefono sua moglie: “Amore, ho appena sposato due persone!”, ha detto scherzando durate la chiamata.

A questo punto, Chiara ha pubblicato una storia su Instagram sottolineando il nome con cui il marito la tiene memorizzata nel cellulare. “Sì, come avete visto, Fede mi ha ancora salvata sul telefono come ‘Chiara Ferragni’ nonostante mi conosca da 6 anni e mi abbia sposata da 4”, ha scritto a corredo di un breve video che la ritrae davanti alla tv.

Ancora una volta i Ferragnez sono riusciti a divertirsi e far divertire i fan con la loro irresistibile ironia.