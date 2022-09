Clamorosa novità ad Amici 22: mai successo prima, cosa potrà fare il pubblico nel corso di questa edizione del talent show.

La ventiduesima edizione di Amici è entrata nel vivo: la nuova classe è stata formata e gli allievi si sono uniti ai prof, che li seguiranno nel corso di questa emozionante avventura. Prof che avranno un ruolo fondamentale per il loro prosieguo nel programma.

Non basterà affatto ottenere la maglia all’inizio: gli allievi dovranno continuamente dimostrare agli insegnanti di meritare il posto in scuola. Gli insegnanti, infatti, in qualunque momento potranno mettere a rischio la permanenza dei concorrenti nella scuola. La pagina ufficiale del programma ha chiarito quali sono nello specifico i poteri dei prof, ma qualcosa in particolare ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Una clamorosa novità nel meccanismo, che coinvolgerà il pubblico del talent. Di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto.

Amici 22, clamorosa novità nel regolamento: ecco cosa potrà fare il pubblico

Si riaprono le porte della scuola più famosa della tv. Amici è tornato in scena con l’edizione numero 22, che si preannuncia ricca di emozioni e, soprattutto, di talento. I nuovi concorrenti del talent sono 19, tra ballerini e cantanti: ai professori il compito di supportarli e aiutarli a crescere nel corso di questa esperienza. A proposito di professori, quali sono i poteri che ciascun professore ha nella scuola?

A chiarirlo è stata la pagina social ufficiale del talent, che ha riassunto in un post i punti principali del ruolo degli insegnanti. Come abbiamo già detto, gli allievi dovranno dimostrare di meritare la felpa della scuola ogni singolo giorno, poiché in caso contrario, i prof potranno procedere in diversi modi. Ciascun prof potrà scegliere di non confermare il proprio allievo, eliminandolo dal gruppo. Come per lo scorso anno, un altro prof potrà ‘salvare’ l’allievo portandolo nel proprio gruppo, ma se questo non accadesse? Ed ecco che c’è un’ulteriore possibilità per il concorrente, che potrà essere salvato grazie al ‘banco del pubblico ‘. Di cosa si tratta?

Non è stato esplicitato nel dettaglio, ma tra i commenti al post in molti si sono chiesti cosa fosse il banco del pubblico. L’ipotesi è che il pubblico da casa, magari attraverso televoto, possa scegliere di dare la possibilità all’allievo eliminato di continuare la sua avventura. Resta la possibilità per i prof di sospendere la maglia per un periodo di tempo o di sostituire direttamente un proprio allievo con un altro, individuato nei casting che si continuano a svolgere regolarmente.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire di più sul ‘banco del pubblico ‘ e sul regolamento del talent show. Il secondo appuntamento pomeridiano con il programma andrà in onda domenica 25 settembre 2022, a partire dalle ore 14.00. Non perdetevela!