Da Non è la rai al GF VIP: com’è cambiata negli anni Cristina Quaranta?

È tra i concorrenti del GF Vip, ma com’è cambiata Cristina Quaranta dai tempi di Non è la rai? Eccola com’era prima: da non credere.

Era da diverso tempo che si diceva che Cristina Quaranta avrebbe partecipato al GF Vip e Lunedì sera è arrivata proprio la conferma. Dopo Pamela Petrarolo a L’Isola dei famosi, anche il veterano reality di Canale 5 ha voluto puntare su uno dei volti simbolo degli anni ’90.

La prima puntata del GF Vip di Lunedì 19 Settembre è stata totalmente imperdibile! Completamente concentrato sulla presentazione dei concorrenti, l’appuntamento d’esordio di questa settima edizione ha mostrato al suo pubblico l’ingresso di diversi ‘vipponi’. Tra questi, c’è proprio lei: Cristina Quaranta. Divenuta famosissima col programma Non è la rai, la showgirl romana è stata tra le prime a varcare la porta rossa e a ispezionare la casa.

Ancora prima di prendere parte a Non è la rai e diventare uno dei suoi volti simbolo, Cristina Quaranta era una delle protagoniste indiscusse di Domenica In. È solo col famoso programma di Gianni Boncompagni che, però, la giovane ragazza ha cavalcato l’onda del successo. A proposito, ricordate com’era ai tempi di Non è la rai?

Com’è cambiata Cristina Quaranta dai tempi di Non è la rai? Com’era prima del successo

Dopo l’incredibile successo riscontrato nello studio televisivo di Non è la rai, Cristina Quaranta ha avuto la possibilità di prendere parte a diversi programmi televisivi di un certo calibro. Come dimenticarla, ad esempio, sul bancone di Striscia la notizia! Dopo essere convolata a nozze ed essere diventata mamma, l’ex showgirl romana ha scelto di dire ‘addio’ al mondo dello spettacolo – proprio come un’altra sua collega – e di dedicarsi interamente alla sua famiglia. Certo, come raccontato dalla diretta interessata alle telecamere del GF Vip, oggi lavora in un ristorante della capitale ed è felice della sua vita, ma la scelta di allontanarsi dai riflettori è stata più che inevitabile. Com’è cambiata, però, nel corso degli anni?

Se Amadeus rispetto agli inizi della sua carriera non è affatto cambiato, anche Cristina Quaranta è rimasta la stessa negli anni? In attesa di scoprire come si evolverà il percorso della showgirl nella casa del GF Vip, abbiamo rintracciato un suo vecchio scatto che ci permette di capire com’è cambiata la bella Quaranta dai tempi di Non è la rai. Siete curiosi anche voi di vederlo coi vostri stessi occhi? Guardate qui, vi assicuriamo che resterete davvero senza parole:

Lei è Cristina Quaranta ai tempi di Non è la rai. Oltre ad essere completamente identica al passato – proprio come l’amata Pamela Petrarolo – l’ex del famoso programma di Gianni Boncompagni continua ad essere bellissima. Non credete anche voi?