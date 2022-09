Tutti pazzi per i dolci di Ernst Knam, ma dove si trova la sua pasticceria?

Tutti conoscono Ernst Knam ed impazziscono per i suoi dolci, ma sapete dove si trova la sua pasticceria? In moltissimi se lo chiedono.

È iniziata da pochissime settimane questa decima edizione di Bake Off, eppure il suo pubblico ne è uscito completamente matto. D’altra parte, con i concorrenti scelti, il ruolo inedito di Clelia D’Onofrio e la new entry nel cast, il programma di Real Time non poteva fare altre che suscitare questa reazione.

Iniziata verso i primi di Settembre, questa decima stagione di Bake Off si sta dimostrando tra le più incredibili in assoluto. Avete già un vostro preferito? Tutti i concorrenti in gara hanno le carte in regola per rivelarsi il vincitore del talent, ma solo uno avrà la possibilità di aggiudicarsi il titolo finale. Chi? Staremo a vedere!

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di Bake Off dopo la giovane Daniela Ribezzo – su cui vi abbiamo recentemente svelato com’è cambiata la sua vita dopo il talent – siamo pronti a raccontarvi ogni cosa su una domanda che, senza alcun dubbio, anche voi vi sarete posti. Facciamo riferimento ad Ernst Knam e alla sua pasticceria. Oltre che un amato personaggio tv, il giudice di Bake Off è uno stimatissimo pasticcerie, ma siete curiosi di sapere anche voi dove si trova la sua pasticceria? Scopriamolo insieme!

Dove si trova la pasticceria di Ernst Knam?

Oltre a Benedetta Parodi, anche Ernst Knam è tra le colonne portanti di Bake Off. Entrato a far parte del programma nel corso della sua prima edizione, l’amato pasticcerie si è rivelato molto presto uno dei suoi volti fissi. Insomma, è proprio il caso di dirlo: senza Ernst Knam non esiste Bake Off!

Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Recentemente, vi abbiamo mostrato chi è sua moglie e vi abbiamo parlato del loro rapporto, ma se vi chiedessimo se sapete dove si trova la sua pasticceria, ci sapreste dare una risposta? Se siete curiosi di sapere anche voi nel minimo dettaglio tutto quello che importa conoscere, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il negozio di pasticceria di Ernst Knam si trovi a Milano in una zona centrale della città.

Siamo andati a spulciare il sito ufficiale di Knam ed abbiamo appreso anche gli orari di apertura della pasticceria. Sembrerebbe che il negozio sia aperto dal Lunedì alla Domenica con un orario continuo fuorché il primo giorno della settimanale, che aprirebbe alle ore 16, e la Domenica, che invece è attiva dalle ore 10 alle ore 13.

Quanto costa una torta?

Inutile dirvi che nella pasticceria di Ernst Knam si possono rintracciare tantissime prelibatezze. Quanto costa, però, una torta? A quanto pare, si partirebbe da circa 39 euro al kg.

Se proprio volete assaggiare le torte e i prodotti ‘firmati’ da Ernst Knam, ma non potete raggiungere la pasticceria, sappiate che vi è anche uno shop online.