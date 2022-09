Fabio Fazio, l’annuncio che riguarda la sua trasmissione: imperdibile novità

Clamorosa novità per la trasmissione di Fabio Fazio: il conduttore e l’account ufficiale del programma lo hanno annunciato in queste ore!

Come quasi tutti i suoi colleghi, anche Fabio Fazio è pronto a tornare sul piccolo schermo per una nuova stagione televisiva. La sua casa, come sempre, anche quest’anno sarà la Rai, di cui da decenni è uno dei volti di spicco. In questi giorni un’amatissima donna di spettacolo, che con lui ha condiviso un importante pezzo di strada, ha parlato del conduttore durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Stiamo parlando di Orietta Berti, ospite fissa a Che Tempo Che Fa fino alla scorsa edizione. Infatti, come tutti ormai sanno, l'”usignolo di Cavriago” stavolta è volato verso gli studi Mediaset per sedersi alla postazione da opinionista del GF Vip 7. Con molta franchezza, la celebre cantante ha spiegato a Il Messaggero quali sono le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare la proposta di Alfonso Signorini.

Inevitabile la domanda su quale sia stata la reazione di Fazio alla decisione di dire addio alla sua trasmissione: “Gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione”. Per ammissione della stessa Orietta, infatti, il nuovo ruolo che la vede protagonista nello storico reality di Canale 5 prevede un cashet da capogiro: “Soldi. Tanti”, ha confessato. Ha poi rivelato un altro dettaglio dell’accordo con Mediaset che rappresenta un’occasione irrinunciabile per lei.

Ora, il conduttore Rai e la pagina ufficiale di Che Tempo Che Fa hanno dato una notizia clamorosa che renderà felici non poco i telespettatori nonostante l’abbandono della Berti. Indovinate di cosa si tratta!

Fabio Fazio, splendida notizia: accadrà nella sua trasmissione, che colpo!

Il seguitissimo talk show di Rai Tre non è ancora ripartito, ma i telespettatori possono stare tranquilli perché manca davvero poco all’inaugurazione della nuova stagione. Fazio e la sua squadra, in cui non mancheranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, riapriranno i battenti domenica 9 ottobre.

Ad attenderci però è una novità davvero pazzesca ossia una new entry che sostituirà Orietta Berti. Un personaggio amatissimo e dalla lunga carriera nel settore musicale: si tratta proprio di Mara Maionchi che, con Sandra Milo e la nuova opinionista del GF Vip, ha condiviso nei mesi scorsi l’avventura in Spagna raccontata nel programma di Sky Uno Quelle brave ragazze.

In un post su Instagram, la ventennale trasmissione condotta la Fazio ha annunciato: “Quest’anno a Che Tempo Che Fa si aggiunge un posto al TAVOLO per… Mara Maionchi, con lei passeremo tante puntate in compagnia”. Anche lo stesso conduttore ha dato la notizia tramite il proprio profilo: “Si aggiunge un posto al Tavolo…Mara Maionchi ci verrà spesso a trovare!”, ha scritto sotto ad una foto che lo ritrae insieme all’ex agente discografica.

Cosa ne pensate dell’ingresso della simpaticissima Mara nello storico talk show di Rai Tre?