“La famiglia si allarga”: aspetta il secondo bambino, gioia immensa per l’ex protagonista di Temptation Island.

Un video dolcissimo nel quale, tenendo in braccio la sua prima figlia, mostra il suo pancione. È così che l’ex volto di Temptation Island ha annunciato che sta per diventare mamma per la seconda volta!

“La famiglia si allarga”, ha scritto la futura mamma bis nella didascalia del suo post, che è stato immediatamente invaso dai messaggi di affetto di amici e fan. Scopriamo i dettagli di questa dolcissima novità.

L’ex volto di Temptation Island è incinta: “La famiglia si allarga”

L’abbiamo conosciuta nel 2014, quando ha vestito i panni di tentatrice nel docu-reality targato Maria De Filippi Temptation Island. Nel corso della permanenza nel villaggio delle tentazioni, si avvicinò particolarmente all’ex tronista Cristian Galella, allora sposato con Tara Gabrieletto: tra i due si creò un forte feeling che fece un bel po’ discutere, oltre che arrabbiare Tara. Di chi stiamo parlando?

Della bellissima Veronica Valà, la bellissima ex tentatrice abruzzese, diventata nota proprio nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Successivamente, l’abbiamo vista anche in altre trasmissioni tv, come La Pupa e il Secchione, ma oggi ha cambiato vita. Come si vede sul suo Instagram, lavora nel campo dell’estetica, nello specifico si occupa di trucco permanente e sopracciglia. Ma, soprattutto, è in un momento magico per quanto riguarda la sua vita sentimentale: sta per diventare mamma per la seconda volta!

Ad annunciarlo è stata proprio lei, qualche giorno fa, mostrando il suo pancino sul suo canale ufficiale di Instagram. Un video dolcissimo, nel quale tiene in braccio la sua prima figlia, la piccola Nicole, nata nel luglio del 2021 dall’amore con il suo attuale compagno, il calciatore Davide Petrucci. Una grande gioia per la coppia, che sta raddoppiarsi: i due si preparano ad accogliere un nuovo bebè nella loro splendida famiglia. Una pioggia di auguri e messaggi di affetto ha invaso il post condiviso dall’ex tentatrice su Instagram e non possiamo che unirci a tutti loro.

Tanti auguri di cuore ai futuri mamma e papà bis Veronica e Davide!