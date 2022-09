Federica Nargi indossa un top che fa impazzire tutte: è un vero ‘must have’

Federica Nargi si è mostrata al suo pubblico con indosso un top che ha fatto impazzire tutte: un vero must have per il guardaroba femminile.

Sono tantissime le veline che si sono alternate sul bancone di Striscia la Notizia – e a partire dal 27 Settembre ci saranno altre due giovani ballerine che non saranno affatto nuove al pubblico italiano – ma Federica Nargi continua ad essere tra i volti indimenticabili del programma. In coppia con Costanza Caracciolo, con la quale continua ad avere un ottimo rapporto, la compagna di Alessandra Matri è stata la velina mora del tg satirico di Canale 5 dal 2009 fino al 2012.

Non è assolutamente la prima volta che Federica Nargi si mostra al suo pubblico social e lancia delle vere e proprie moda da imitare. Ricordate quando, in piena estate, vi abbiamo mostrato il costume sfoggiato in vacanza? Ebbene, qualche giorno fa l’ex velina di Striscia la notizia ha indossato un top che, senza alcun dubbio, ha fatto impazzire tutte. Si tratta di un capo d’abbigliamento che si può facilmente trovare in qualsiasi negozio, attività online o centro commerciale, ma che soprattutto rappresenta un ‘must have’ per ogni guardaroba femminile. Pronti a vederlo anche voi? Eccolo qui!

Federica Nargi, il top indossato non sfugge: delizioso, tutte lo vorranno per sé

Recentemente, Belen Rodriguez ha mostrato ai suoi sostenitori degli stivaletti che si riveleranno un vero must have dell’autunno. Anche il top sfoggiato da Federica Nargi in una di queste serate, però, non è affatto da meno. Non sappiamo dove si stesse recando e né perché si fosse vestita in quel modo, quello che però possiamo dirvi è che l’outfit scelto per l’occasione è da dieci e lode. Lei, come al suo solito, è sempre splendida, ma quello che non è assolutamente passato inosservato agli occhi dei suoi fan è il top indossato.

Quello sfoggiato da Federica Nargi è un mini top davvero semplicissimo dal fondo unico, ma che ha qualcosa di molto speciale: può essere indossato per qualsiasi ricorrenza. Che sia un evento da festeggiare, una cerimonia o un impegno di lavoro, il capo d’abbigliamento si adegua perfettamente a ciascuna circostanza. Insomma, farete sempre un figurone, ve lo garantiamo!

Il look comodo di Ilary Blasi non è assolutamente passato inosservato sia per la borsa gioiello che per il top indossato su quegli adorabilissimi pantaloni cargo, ma vi assicuriamo che anche ‘l’incrociatina’ indossata da Federica Nargi non passa inosservata. Siete pronti anche voi a vederlo? Guardate qui:

Decisamente delizioso, non trovate? Come detto poco fa, immaginiamo che questo sia un capo d’abbigliamento facilmente da rintracciare in qualsiasi negozio. A questo punto, quindi, vi chiediamo: che cosa aspettate? Correte a cercarlo in tutti le attività: sarà il vero e proprio must have del vostro guardaroba.

A quando il matrimonio con Alessandro Matri?

Si amano da più di dieci anni ed insieme alle loro due splendide figlie, Federica Nargi ed Alessandro Matri formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, ma quando la coppia convolerà a nozze? Nei mesi scorsi, si è tanto detto che l’ex bomber della Serie A avesse fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna e che mancasse davvero pochissimo al giorno delle nozze, ma a quanto non sembrerebbe essere affatto così. Non solo, infatti, i due non hanno mai confermato o smentito l’indiscrezione sul grande passo, ma non è stato celebrato nemmeno alcun matrimonio. Che vogliono tenere tutto segreto? Chissà! Fatto sta che, nelle settimane scorse, la Nargi e la sua famiglia hanno iniziato un nuovo capitolo della loro vita Milano.

Sono davvero splendidi insieme, non c’è che dire!