Ha già lasciato il segno nella casa del GF Vip, ma di che cosa si occupa Alberto De Pisis?

Alberto De Pisis è tra i concorrenti del GF Vip, ma siete curiosi di sapere di che cosa si occupa? La sua occupazione nella vita reale.

Sono davvero diversi i concorrenti che sono entrati nella casa del GF Vip nel corso della prima puntata di questa settima edizione, ma nessuno ha saputo catturare l’attenzione quanto Alberto De Pisis. Per nulla sconosciuto al mondo dello spettacolo, il giovane influencer ha avuto i riflettori puntati su di sé per via del suo incredibile fascino.

Se la prima gaffe compiuta da Sara Manfuso non è assolutamente passata inosservata, nemmeno Alberto De Pisis è stato da meno. Al pubblico di Canale 5, il giovanissimo influencer si è fatto conoscere diversi anni fa quando, dopo aver condiviso una foto in compagnia della splendida Taylor Mega, è stato chiamato da Barbara D’Urso sulla natura del loro rapporto. Da quella sua prima apparizione, il seguito del giovanissimo De Pisis è aumentato esponenzialmente. Attivissimo sul suo canale social ufficiale, il buon Alberto si appresta a lasciare il segno nella casa del GF Vip. Siete curiosi, però, di sapere di che cosa si occupa?

Di che cosa si occupa Alberto De Pisis, giovane concorrente del GF Vip

Mai come quest’anno, Alfonso Signorini ha puntato poco sui nomi ‘da cartellone’, ma tanto su quelle personalità che possono dare tanto al reality. D’altra parte, è stato proprio il diretto interessato a rivelare il motivo della sua scelta al settimanale ‘Chi’. Tra i diversi volti ‘giovanili’ di questa settima edizione del reality, c’è proprio lui: Alberto De Pisis.

Il famoso influencer è entrato nella casa del GF Vip nel corso della prima puntata e subito ha catturato l’attenzione su di sé. Perché? Il motivo è piuttosto semplice: oltre al suo fascino, Alberto ha chiaramente dimostrato di avere le idee molto chiare. E questo aspetto del suo carattere, data anche le sua giovanissima età, non può assolutamente non passare inosservata. Siete curiosi, però, di sapere di che cosa si occupa nella vita il buon De Pisis?

Prima di entrare nella casa del GF Vip, Cristina Quaranta – della quale vi abbiamo recentemente mostrato il cambiamento dai tempi di Non è la rai ad oggi – ha raccontato di aver cambiato vita e di aver chiuso coi riflettori. Ad oggi, infatti, l’ex amata showgirl lavora in un ristorante romano. Cosa sappiamo, invece, del lavoro di Alberto De Pisis? Oltre ad essere un esperto di moda, di gossip ed opinionista, il sito ufficiale del Grande Fratello Vip descrive l’influencer come un imprenditore.

Cosa ne sarà di Alberto all’interno della casa del GF Vip? Sembrerebbe che il giovane De Pisis abbia puntato gli occhi su Luca Salatino, che nella vita di tutti i giorni è fidanzato. Secondo voi, nascerà una bella amicizia tra loro?