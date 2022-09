GF Vip, Elenoire Ferruzzi è il personaggio più iconico di questa edizione: pochi sanno in cosa è laureata

Quasi nessuno sa in cosa è laureata Elenoire Ferruzzi: cosa ha studiato la concorrente più iconica del GF Vip 7, già idolo del pubblico.

Il suo ingresso era uno dei più attesi di questa edizione e, in effetti, Elenoire Ferruzzi non sta affatto deludendo le aspettative. Variopinta, arguta ed ironica, la biondissima ‘Vippona’ di Alfonso Signorini è originaria della provincia di Varese ed è un volto popolarissimo sui social. Il suo profilo Instagram pullula di video e sketch che mostrano esilaranti tormentoni che l’hanno resa una vera icona.

Attrice, showgirl, cantante ed icona Lgbt, di Elenoire nn conosciamo con esattezza la data di nascita, ma la sua personalità sta venendo sempre più fuori all’interno della casa più spiata d’Italia. Chi non la conosceva già sul web è rimasto sicuramente di stucco nel vedere le sue unghie super lunghe, che lei afferma essere autentiche, risultato di resina e acrilico.

Nonostante l’aspetto colorato e l’ironia che la contraddistinguono, in passato ha sofferto parecchio per affermare la propria identità. Sebbene l’appoggio della famiglia non le sia mai mancato, come raccontava lei stessa nel corso della seconda puntata del programma andata in onda ieri sera su Canale 5, molte persone le hanno fatto del male in passato. “Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa. Per me era tutto al posto giusto: mi sentivo una femminuccia – ha raccontato al settimanale Chi – Poi, con le prime vessazioni, iniziai a capire che il corpo non si sposava appieno con la mia anima”.

Tra le scarse informazioni sulla sua vita privata, ce ne sono un paio che sicuramente non molti avrebbero immaginato e che riguarda il tipo di laurea che ha conseguito e il tipo di lavoro che ha svolto anni fa.

GF Vip, sapete in cosa è laureata Elenoire Ferruzzi? Difficile da indovinare

La frizzante Elenoire è sicuramente tra i nuovi ‘Vipponi’ che stanno già regalando momenti di allegria ma anche di riflessione ed emozione dentro la casa di Cinecittà. Proprio questa notte, dopo la puntata, è stata protagonista di una discussione con l’ex tronista Luca Salatino, argomento che sarà trattato con ogni probabilità da Signorini nei prossimi appuntamenti in prima serata.

Insomma, la Ferruzzi sembra nata per essere protagonista del Grande Fratello e, nonostante sia presto per dirlo, è viene facile pensare che possa arrivare fino in fondo nel gioco. Molti si saranno accorti anche della sua dialettica che la rende ancora più interessante e un personaggio tutto da scoprire. Ebbene, per ora ciò che possiamo dirvi è che Elenoire è laureata ed è stata una docente in passato. Ha studiato Lettere e per un periodo ha insegnato in una scuola serale.

Lo avreste mai immaginato?