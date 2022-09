GF Vip, “A me piacciono davvero le donne”: la ‘Vippona’ lo confessa apertamente

Durante i primi giorni trascorsi nella casa del GF Vip 7, una vippona ha fatto coming out ed ha ammesso il suo interesse per le donne.

Il GF Vip 7 ha aperto i battenti neanche una settimana fa, ma iniziano ad arrivare già le prime confessioni. Soltanto ieri, nel corso della seconda puntata in prima serata, sono terminati tutti gli ingressi attesi dal pubblico. Ai 12 concorrenti già entrati nella casa lunedì 19 settembre, se ne sono aggiunti altri 8 ovvero Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, Wilma Goich, Carolina Marconi, Gegia, Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Da una prima impressione, il cast di quest’anno sembra riscuotere discreto successo anche sui social e al momento le premesse per un’edizione interessante sembrano esserci tutte. Finora i concorrenti hanno già regalato diversi momenti divertenti, mostrati tra l’altro anche nelle clip trasmesse in puntata, e non sono mancate confessioni a sorpresa.

Una delle Vippone, chiacchierando in cucina con altre coinquiline, ha già raccontato una parte molto privata della sua vita. Del resto, da quando il Grande Fratello è arrivato sul piccolo schermo più di vent’anni fa, le telecamere non sono mai bastate a frenare le confessioni più intime dei suoi protagonisti. La concorrente in questione, fra le più giovani del gruppo, ha dichiarato pubblicamente di aver avuto in passato un paio di relazioni con persone del suo stesso genere.

GF Vip, “Avevamo molta chimica”: la Vippona racconta un retroscena inaspettato

La protagonista di tale rivelazione è stata Ginevra Lamborghini, sorella della famosa Elettra. La ragazza ieri in puntata è stata protagonista di un momento molto commovente che ha emozionato anche gli altri concorrenti. Ha affrontato col conduttore Alfonso Signorini il triste capitolo del rapporto interrotto con la cantante. Quest’ultima l’ha addirittura diffidata tramite i propri avvocati dal parlare di lei in tv. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato a rapporti così tesi tra le due ereditiere né la gieffina ha rivelato più di tanto al riguardo, se non la sua volontà di recuperare il legame perduto.

Come dicevamo, Ginevra ha voluto rendere partecipi alcune coinquiline di alcune esperienze vissute con altre donne. “A me piaceva e mi sono lasciata andare, subito”, ha raccontato l’influencer bolognese. L’altra protagonista però non sarebbe riuscita a viversi quell’attrazione reciproca con tranquillità: “Lei invece non se la viveva bene. Questa cosa le smuoveva dei disagi, in qualche modo”.

In seguito, tra le due ci sarebbe stato qualcosa: “E’ stato molto bello, però credo che abbia mantenuto, secondo me, un po’ di riserbo. Forse sensi di colpa. Innamorata? Non ero innamorata di lei, ma avevamo molta sintonia mentale. Avevamo molta chimica e intesa, forte”. Resasi conto delle reticenze dell’altra, Ginevra ha preferito interrompere la liaison per evitare che il rapporto terminasse in modo negativo: “Ho preferito staccare per non rendere la storia tossica. Sapevo che sarebbe andata a schifio”. Le due, oggi non si sentono più ma almeno quando si incontrano l’atmosfera tra loro è serena.

La giovane Vippona ha poi aggiunto di aver provato attrazione anche per una donna: “Molto più leggera come cosa e con lei ho molto più sperimentato anche con serenità. E devo dire la verità. A me piacciono davvero le donne”. Questo non è l’unico dettaglio che la Lamborghini ha rivelato sui suoi gusti sessuali: ha infatti spiegato anche che, se proprio dovesse trovare una parola per definirsi, quella sarebbe ‘sapiosessuale’, vale a dire attratta da persone che ritiene particolarmente intelligenti.

E voi state seguendo queste prime puntate dell’amatissimo reality di Canale 5? Chi è finora il vostro ‘Vippone’ preferito?