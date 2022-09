GF Vip, “Le prese in giro non le accetto”: è già scontro acceso nella casa più spiata della tv; cosa è successo dopo la seconda puntata.

È andata in onda ieri, giovedì 22 settembre 2022, la seconda puntata della settima edizione del GF Vip. Un’edizione che si preannuncia scoppiettante: in pochissimi giorni è già accaduto di tutto! E, anche nel corso della diretta di ieri sera, non sono mancate le emozioni.

Non sono mancate neanche le discussioni, soprattutto in merito all’argomento più spinoso da sempre nella casa del GF Vip: le nomination. Nel dopo puntata, però, è nato un nuovo scontro tra due abitanti della casa, per una motivazione che non ha nulla a che fare con il gioco.. Scopriamo cosa è successo tra i due concorrenti.

“Le prese in giro non le accetto”: iniziano nel incomprensioni al GF Vip

Tra i due era nato un bel feeling, nella casa del GF Vip: un rapporto fatto di scherzi, battute e complicità. Qualcosa, però, è andato storto già dopo qualche giorno e i due concorrenti hanno discusso proprio nelle scorse ore. Di chi stiamo parlando e cosa è accaduto nel dettaglio?

Di Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino! Dopo la puntata di ieri sera, i due hanno parlato, chiarendo alcuni punti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto chiarire che, pur volendo molto bene ad Elenoire, si tratta di semplice amicizia. Quest’ultima, però, pare aver interpretato diversamente le attenzioni del romano: “Io sono una persona che comunque ha dei sentimenti e posso comunque provare attrazione e interesse per qualcuno. Per te era un gioco? Va bene, ok…“. Dal suo canto, Luca ci ha tenuto a ribadire anche con gli altri compagni di essere felicemente fidanzato e di non aver fatto credere nulla di diverso alla Ferruzzi: “Non fate passare messaggi sbagliati che faccio un casino. La Ferruzzi, però, è di un altro avviso..

In una chiacchierata in camera con Sara Manfuso, Elenoire ha ribadito di aver percepito alcuni segnali dall’ex volto di Uomini e Donne. Non solo, la Ferruzzi ha detto di voler monitorare il comportamento di Luca con le altre coinquiline, per capire come si relaziona alle altre. “Io perdono tutto, perché nella vita è giusto perdonare, perché è sinonimo di rispetto. Però la presa in giro no, quella non la accetto”, ha concluso Elenoire, sottolineando di essere dispiaciuta di non vedere più quell’armonia che si era creata prima.

Insomma, almeno per il momento, sembra che il rapporto tra i due ‘vipponi’ abbia subito una battuta d’arresto. Riusciranno a chiarire nelle prossime ore o ci saranno nuovi litigi? Non ci resta che attendere news direttamente dalla casa per scoprirlo. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.