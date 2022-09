La manicure di tendenza di Natalia Paragoni: quel colore sta conquistando tutte

Il nuovo colore scelto da Natalia Paragoni per la sua manicure è davvero all’ultima moda: l’influencer lo ha mostrato a tutte le sue fan.

Viso da bambola e fisico da urlo, Natalia Paragoni è tra le influencer più apprezzate e seguite sui social. I look i consigli sul make-up della fidanzata di Andrea Zelletta riscuotono immancabilmente un grande successo e sono tantissime coloro che la considerano un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda moda e bellezza.

A Uomini e Donne, la modella 23enne originaria della provincia Sondrio arrivò nella stagione 2018/2019 puntando inizialmente il tronista spagnolo Ivan Gonzalez. Solo in un secondo momento fu conquistata da Andrea col quale forma tuttora una coppia strepitosa. I due appaiono sempre più innamorati e tutti ricorderete anche le occasioni in cui Natalia ha fatto visita al fidanzato quando questi era nella casa del GF Vip.

Oppure quando, con la complicità dell’ex gieffino, è stata vittima di uno scherzo de Le Iene che le hanno fatto credere ad un tradimento di Andrea. La sua reazione in quella circostanza fu davvero clamorosa e sicuramente resta una delle più esilaranti dell’intera storia del programma.

Non tutti sanno che prima di raggiungere una certa popolarità, l’ex volto del dating show di Canale 5, ha lavorato come estetista. Ciò spiega il suo talento nel realizzare i tutorial di trucco che condivide sui social. Inoltre, anche lei è appassionata di manicure all’ultimo grido e in queste ore ha mostrato tra le sue Ig stories il risultato dello strepitoso lavoro alle mani fatto dalla sua estetista.

Natalia Paragoni mostra la sua manicure: interessante spunto per tutte

Autrice di un libro uscito l’anno scorso, Bellissima dalla punta dei capelli a quella dei piedi, la dolce metà di Andrea Zelletta ha anche delle mani favolose. La manicure che ha scelto stavolta poi è di un’eleganza davvero unica, pur sposandosi perfettamente con le ultime tendenze. Se per gli smalti in estate trionfano colori fluo e quasi sempre chiari, ora che siamo in autunno si assiste ad un’inversione di rotta: a pravelere sono le tinte più scure, che richiamano alla mente temperature più rigide.

In una delle Ig stories più recenti, Natalia ha mostrato una manicure tendente al viola chiaro, con unghie dall’elegantissima forma a mandorla e molto lucide. Una soluzione ottimale per questo momento di transizione dal caldo al freddo, che ci immerge pian piano nel clima autunnale senza forzature. Un colore che poi, conoscendola, le sta particolarmente bene, e che si intona perfettamente con i colori della sua carnagione, dei suoi occhi e dei suoi splendidi capelli.

Qui vediamo il risultato completo: avete notato come la tinta scelta doni ancora più eleganza agli anelli che indossa?

Scommettiamo che tutte prenderanno spunto da Natalia anche stavolta?