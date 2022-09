Royal Family, i figli di William e Kate chiamano così Camilla: lo rivela lei stessa

Diventata Regina consorte dopo la morte di Elisabetta II, Camilla ha raccontato come la chiamano i figli di William e Kate.

Accanto a Re Carlo III ormai da molti anni, Camilla Shand è stata la donna più discussa dal popolo britannico che ci ha messo un bel po’ di tempo ad accettarla al fianco di quello che poi sarebbe stato il futuro sovrano del Regno Unito. Il ricordo e la triste storia di Lady Diana erano, sono e resteranno sempre troppo vividi nella memoria collettiva per far sì che la donna da sempre amata da Carlo potesse avere la strada spianata nel cuore dei sudditi.

Eppure, tra mille difficoltà e peripezie, l’ex duchessa di Cornovaglia è riuscita a poco a poco ad ammorbidire sempre di più la corazza del pregiudizio. Dopo anni e anni di critiche e diffidenza, è diventata per la maggior parte della sua gente una figura importante e meritevole di ammirazione e rispetto.

Il fatto che negli ultimi anni abbia conquistato anche la defunta Regina Elisabetta ha sicuramente contribuito affinché il Regno Unito ed il resto del mondo la guardasse con occhi diversi. Come sappiamo, è stata proprio la madre di Re Carlo a disporre che Camilla, in qualità di moglie dell’erede al trono diventasse Regina consorte. La prova più evidente della stima e della fiducia che legava le due donne più importanti nella vita dell’attuale sovrano.

Da quando la seconda moglie del Re è entrata a far parte della Royal Family, alcuni si sono chiesti che tipo di rapporto ci sia tra lei e i nipoti del marito, George, Charlotte e Louis. I figli di William e Kate non hanno mai conosciuto la loro vera nonna paterna, deceduta molti anni prima della loro nascita mentre Camilla è a tutti gli effetti una presenza consolidata nella loro vita. Vi siete mai chiesti come la chiamino i Royal baby?

Come si rivolgono a Camilla i figli William e Kate: svelato come chiamano la Regina consorte

E’ stata la stessa moglie di Re Carlo III a raccontare al Daily Mail il curioso retroscena sui principini del Galles. Ai piccoli è stato spiegato che le loro vere nonne sono la madre di Kate la madre di William, ma per loro anche Camilla è una sorta di ‘nonna’.

“Per loro sono Gaga: niente a che vedere con la cantante, naturalmente”, ha raccontato la diretta interessata. Con evidente affetto e tenerezza per i bimbi, ha poi aggiunto: “In realtà non so se mi chiamano così perché pensano davvero che io sia un po’ matta, ma mi piace tanto: lo trovo divertente, soprattutto molto dolce”.

Molto probabilmente, la scelta di questo soprannome deriva dal fatto che quando George era piccolo e successivamente anche i suoi fratellini chiamavano la bisnonna Elisabetta “Gan Gan” poiché non riuscivano a pronunciare correttamente la parola “Gran Ma”, cioè “nonna”.

