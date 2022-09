Salvo Sottile ha una sorella incantevole: l’avete vista?

E’ uno dei giornalisti più famosi della tv, ma pochi sanno chi è la sorella di Salvo Sottile: la foto ne mostra tutta la bellezza.

Da due anni ci tiene compagnia ogni mattina dallo studio de I Fatti vostri, programma che conduce su Rai Due al fianco di Anna Falchi. Giornalista dalla brillante carriera, che lo ha visto più volte nel ruolo di inviato all’estero nei territori di guerra, Salvo Sottile dimostra di essere completamente a suo agio anche nei panni di conduttore.

Il pubblico ne apprezza la preparazione e la professionalità, che gli hanno permesso di raggiungere importanti traguardi, come l’assunzione a soli 19 anni al Tg5 di Enrico Mentana e dove nel 2005 diventò caporedattore responsabile della cronaca. Oppure la conduzione, tra il 2010 e il 2013 di Quarto Grado, trasmissione che cerca di far luce sui delitti più intricati e discussi. Da allora il bravissimo giornalista palermitano ha collezionato diverse esperienze impotanti sul piccolo schermo, tra La7 e la Rai. Qui, come tutti sanno, è stabile dall’autunno del 2021 con il celebre programma di Michele Guardì che per tanti anni ha visto al timone Giancarlo Magalli.

Della vita privata di Salvo Sottile non si conoscono molti dettagli e sicuramente fra quelli meno noti c’è l’identità di sua sorella. Guardate quanto è bella!

Salvo Sottile, chi è sua sorella: la foto insieme mostra tutta la somiglianza

Come dicevamo, Sottile è molto riservato e ha sempre cercato di proteggere i suoi affetti familiari dalla professione che inevitabilmente gli comporta un’esposizione particolare alla luce dei riflettori. Sul versante sentimentale, sappiamo che è stato sposato con Sarah Varetto, giornalista di Sky TG24, e che i due hanno figli, Giuseppe e Maya.

Il matrimonio è terminato nel 2019 e come rivelò Sottile in un’intervista concessa al settimanale Visto, tra lui e sua moglie esiste ancora un rapporto sereno: “Ancora oggi facciamo molte cose insieme: andiamo spesso a pranzo o a cena. Il nostro legame si è trasformato e siamo davvero buoni amici, non solo per il bene dei nostri figli.

Un altro dettaglio che non molti conoscono riguarda sua sorella: lei si chiama Alessia ed è apparsa in alcune foto social del famoso giornalista. Mora, abbronzata e lineamenti del viso incantevoli: guardate che bella che è in questo scatto!

Visto che somiglianza?