Nella scuola di Amici così, ma in questa foto è molto diversa: farete fatica a riconoscerla

Nella scuola di Amici si è presentata in questo modo, ma vederla in questa foto vi farà un certo effetto: è diversa, eccola come si mostra.

Dopo aver assistito alla vittoria di Luigi Strangis e all’incredibile successo riscontrato dal giovane cantante, il pubblico di Amici non vedeva l’ora che iniziasse la ventiduesima edizione del talent. Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: Domenica 18 Settembre è andata in onda la prima puntata, che ha dato inizio alle danze.

Ad aver ottenuto un banco nella scuola di Amici 22 non è stato solo un volto noto del talent, che tutti amano, ma anche tantissimi altri giovanissimi talenti. Si tratta di ben 19 concorrenti che, suddivisi tra cantanti e ballerini, sono pronti a far vivere al loro pubblico delle emozioni uniche ed inimitabile.

Il primo talento ad aver ottenuto la maglia azzurra e a sedersi tra i banchi di scuola, è stata proprio lei: la giovane Asia! “Mi hai emozionato ai casting e lo hai fatto anche oggi”, le ha detto Raimondo Todaro appena ultimata l’esibizione. Se da una parte, però, Asia ha fatto breccia nel cuore del maestro per via del suo talento, siamo certi che riuscirà a farlo anche in tutti voi quando vedrete questa foto del tutto inedita.

In questa foto Asia è quasi irriconoscibile: com’è fuori dalla scuola di Amici

La storia di Asia ha particolarmente colpito tutti. Come raccontato poco prima della sua esibizione nella scuola di Amici, sembrerebbe che la giovane abbia da sempre avuto la passione per la danza, ma che non abbia potuto studiarla professionalmente. Soltanto per pochi anni, infatti, la ballerina ha avuto la possibilità di seguire regolari di corsa di danza. Quando poi ha dovuto abbandonare di rincorrere dietro alla sua passione, Asia ha iniziato a studiare di danza su Youtube, imparando tutto quello che sa adesso da autodidatta.

In attesa di scoprire cosa accadrà ad Asia nella scuola di Amici, siamo andati a spulciare un po’ il suo canale Instagram ed abbiamo rintracciato alcuni scatti che ce la mostrano nella vita di tutti i giorni. Nello studio televisivo, la giovane ballerina si è presentata con capelli riccissimi e corti, ma l’avete mai vista in questa foto dell’estate? È totalmente diversa rispetta adesso:

Sempre bellissima, Asia ha scelto di stravolgere il suo look quest’estate, facendosi applicare delle treccine. Per noi è splendida, ma voi l’avreste mai riconosciuta?

Brutto colpo per Asia a pochi giorni dall’inizio

È iniziata da pochissimi giorni la sua avventura nel talent di Maria De Filippi, eppure Asia ha già ricevuto un brutto colpo. Nel corso del daytime andato in onda Mercoledì 21 Settembre, la ballerina ha appreso i voti che i tre insegnati di danza le hanno dato al momento della sua esibizione in studio. A darle un bel voto, com’è giusto che sia, è stato proprio Raimondo Todaro, che le ha dato un bell’otto. Alessandra Celentano e Emanuel Lo, invece, hanno confermato il loro pensiero. La maestra di danza classica, infatti, le ha dato uno 0 mentre l’insegnante di hip-hop un cinque.

Secondo voi, Asia riuscirà a far cambiare idea ai suoi professori?