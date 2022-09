“Senza filtri”, Ilary Blasi si è mostrata proprio cosi dopo il lifting al viso

Dopo il lifting al viso la conduttrice si è mostrata esattamente così: Ilary Blasi completamente “Senza Filtri” in uno scatto imperdibile

Al centro dell’attenzione mediatica in particolare per la fine del matrimonio con Francesco Totti. Sebbene i due insieme abbiano rappresentato per molti l’emblema dell’amore, dopo anni la loro storia è finita ed oggi i due non sono più una coppia. Ma Ilary Blasi in questi anni, agli occhi del pubblico si è sempre contraddistinta per la sua incredibile bellezza.

Dal suo esordio televisivo a Passaparola, l’ex letterina ha indubbiamente catturato la nostra attenzione per l’indiscutibile bellezza che da sempre la caratterizza. Ad oggi, la sua vita si dice particolarmente cambiata. Sia nel privato sia sullo schermo. E’ diventata una delle conduttrici televisive più seguite sul piccolo schermo. E prima per il matrimonio, ed ora per la separazione, è sotto le luci dei riflettori per la storia con Francesco Totti. Da sempre, Ilary Blasi si è classificata come una delle icone di bellezza della televisione italiana. Icona di bellezza e di moda, aggiungiamo. Perché i suoi look, spesso mostrati sul suo profilo Instagram non passano certamente inosservati. Proprio come quello della borsetta gioiello, l’avevate notata?

La conduttrice romana da sempre ama tenersi in forma e prendersi cura di se. In diversi contenuti social, Ilary Blasi si era mostrata intenta ad intraprendere un allenamento sportivo ed in altri ha mostrato i trattamenti al viso per mantenere sempre intatta, bella e tonica la sua pelle. Ed a proposito di trattamenti, è proprio in queste ore che la conduttrice dell’Isola si è mostrata senza filtri dopo il trattamento di lifting al viso.

Ilary Blasi ha mostrato il viso dopo il trattamento lifting: “Senza filtri”

Da sempre, Ilary Blasi si prende cura di se. Ama dedicarsi al proprio corpo ed a mantenere tonica e soda la pelle del proprio viso. Diversi sono i trattamenti di bellezza ai quali le donne dello spettacolo si sottopongono, e fra questi c’è anche il trattamento lifting che ha scelto Ilary Blasi.

In questi mesi dove è stata al centro della bufera mediatica, Ilary Blasi non ha mai smesso di dedicarsi alla sua famiglia ed a se stessa. Ed è proprio in questi stessi mesi che la conduttrice televisiva ha deciso di mostrare un po’ di più del suo privato rispetto a prima.

E così, tra un post nella galleria social e qualche Instagram Stories dal suo profilo social ufficiale, Ilary Blasi ci mostra come impegna il suo tempo libero. In una delle ultime Instagram Stories risalenti a ieri, ha voluto mostrare la sua pelle senza filtri e senza un filo di trucco dopo il trattamento lifting al quale si era sottoposta poco prima.

“Senza filtri“, è così che ha scritto nelle sue storie IG mostrandosi più bella che mai. Pelle radiosa, liscia e con un incarnato uniformato. Davvero meravigliosa.