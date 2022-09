Si sono separati dopo solo tre anni dal loro matrimonio: è arrivata la conferma che nessuno avrebbe voluto avere, tutti di stucco.

C’è chi prende la decisione di porre fine alla propria storia d’amore dopo tantissimi anni dal matrimonio – e ce lo confermano Ilary Blasi e Francesco Totti, ma anche l’ex concorrente del GF Vip – e chi scegli di dirsi addio per sempre dopo solo pochi anni. È proprio questo quello che è successo all’amato attore.

La notizia della fine della sua storia d’amore era già nell’aria da diverso tempo, ma solo ora sembrerebbe esserne arrivata al conferma: si sono separati dopo solo tre anni di matrimonio! La notizia, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti di stucco e in men che non si dica ha fatto il giro del web. Al momento, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola in merito. Stando a quanto si apprende dalle parole di un loro rappresentante, però, sembrerebbe che la storia d’amore sia giunta al capolinea circa 5 mesi fa e che adesso i due svolgono due vite completamente diverse.

Si sono separati dopo solo tre anni dal loro matrimonio: la notizia gela tutti

Conosciutisi nel 2017, sembrerebbe che i due piccioncini abbiano avuto un vero e proprio colpo di fulmine reciproco. Abbiamo pochissime informazioni sulla loro storia d’amore e sui motivi che li abbiano spinti a dirsi ‘addio’ per sempre, ma sembrerebbe che i due siano pronti a separarsi dopo solo tre anni di matrimonio. A confermarlo, come dicevamo, è stato proprio uno dei rappresentati della coppia ad E! News. Di chi parliamo?

In tantissimi si ricorderanno di lui, parliamo dell’amato Stephan di The Vampire Diaries. Anche voi amavate la famosa serie tv e uscivate matti per le avventure dei due fratelli Salvatore? È proprio l’amato Paul Wesley che è finito sulla bocca di tutti per via della fine del suo matrimonio dopo solo tre anni. Non sappiamo cosa sia successo, ma sembrerebbe che la sua storia d’amore sia terminata ben 5 mesi fa.

Conoscete la vita privata dell’attore?

Questo con la bella Ines De Ramon, giovanissima ragazza, sembrerebbe che non sia affatto l’unico matrimonio naufragato per il bel Stephan di The Vampire Diaries. Ancora prima di conoscerla la sua attuale ex moglie, infatti, l’attore è convolato a nozze nel 2011 con Torrey De Vitto, altra famosissima attrice, per poi separarsi ufficialmente dopo circa due anni dal ‘si’. Lasciata alla spalle questo matrimonio, il buon Wesley ha avuto una relazione con Phoebe Tonkin per circa quattro anni. È nel 2017, però, che i due si sono detti addio per sempre e Paul ha conosciuto la bella Ines. La coppia è uscita allo scoperto dopo un po’ di tempo dal loro primo incontro e nel Febbraio del 2019 sono convolati a nozze in gran segreto.

Non sappiamo cosa abbia spinto la coppia a dirsi addio, ma non si può dire che non fossero una bella coppia.