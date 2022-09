Ha stravolto il suo look dopo Vite al Limite: riconoscerla oggi è impossibile, totalmente diversa da prima

Dopo Vite al Limite è dimagrita tantissimo ma ha anche stravolto il suo look: riconoscerla oggi è davvero impossibile, è totalmente diversa.

Un vero e proprio cambiamento da urlo, quello di cui vi andremo a parlare tra qualche istante, ve lo assicuriamo! Fattasi conoscere dal pubblico di Vite al Limite nel corso della settima edizione del programma, la paziente del dottor Nowzaradan ad oggi si mostra piuttosto irriconoscibile. A renderla tale, non è stato solo il suo ulteriore dimagrimento, ma anche lo sconvolgente cambio look.

È stato proprio così che la giovane ventinovenne del Michigan si è presentata al pubblico di Vite al Limite. Con lunghi capelli castani e ben 298 kg da portare dietro, la paziente del dottor Nowzaradan era totalmente diversa da adesso. A distanza di qualche anno dalla sua partecipazione al programma, infatti, siamo riusciti a rintracciarla su Instagram e non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto sia cambiata nel corso degli anni.

Si è presentata al pubblico di Vite al Limite nel corso della settima stagione del programma – la stessa di Justin McSwain, ad oggi irriconoscibile – ma la giovane ventinovenne ha subito conquistato l’attenzione su di sé. Voleva fortemente ritornare in forma e quando è riuscita a dimagrire, ha perso tantissimi chili. Curiosi di sapere com’è diventata oggi? Ha stravolto il suo look: eccola qui!

Irriconoscibile dopo Vite al Limite: non solo è dimagrita, ma ha anche stravolto il look

Per la paziente della settima stagione di Vite al Limite, il famoso programma di Real Time ha significato una doppia vittoria. Non solo, come dicevamo poco fa, è dimagrita tantissimi chili – e sembrerebbe che abbia perso ulteriormente chili dopo il docu-reality – ma ha anche cambiato il suo look. Siamo, infatti, riusciti a rintracciarla su Instagram e con grande stupore abbiamo constatato la sua trasformazione.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: Lacey Hodder, protagonista della settima stagione di Vite al Limite. Entrata a far parte del programma con quasi 300 kg, la ventinovenne non ha mai perso occasione di poter ribadire alle telecamere del programma quanto fosse necessario dimagrire. A differenza di Lashanta, però, alle parole della giovane Hodder sono immediatamente corrisposti i fatti. Da un massimo di quasi 300 kg, infatti, le ventinovenne è riuscita a pesare 197 kg. Come potete vedere, quindi, stiamo parlando di quasi 100 kg in meno. Ad oggi com’è diventata? Guardate questo scatto recentissimo, resterete davvero stupiti!

Da come si può chiaramente constatare, Lacey è completamente diversa dai tempi di Vite al Limite. Non solo è dimagrita tantissimo – e, a quanto pare, è anche diventata vegana – ma ha cambiato anche il suo colore di capelli. Diteci la verità: voi l’avreste mai riconosciuta?