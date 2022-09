È successo qualche mese dopo Masterchef: ricordate Denise? Eccola oggi dopo il talent

Denise è stata una delle concorrenti di Masterchef, ma sapete che cosa è successo qualche mese dopo il programma? Non immaginereste mai.

Chi sta seguendo nuovamente le avventure della settima edizione di Masterchef non ha potuto fare a meno di notare lei: Denise Delli! Tra i tanti concorrenti che si sono alternati tra i fornelli professionali del programma, la cuoca amatoriale è stata tra coloro che ha saputo di più catturare l’attenzione dei giudici, riuscendosi ad aggiudicarsi addirittura il quinto posto.

Così come Simone Scipioni, anche Denise Delli è stata tra quei concorrenti che hanno impressionato i quattro giudici alle selezioni del programma. E che hanno continuato a farlo anche una volta indossato il grembiule bianco. Con ben sette prove vinte, infatti, la trentacinquenne toscana ha confermato quanto fosse grande la sua passione per la cucina. Cos’è successo, però, una volta ultimata la sua esperienza nel programma? All’epoca della sua partecipazione a Masterchef, Denise era una clinical risk manager, ma oggi?

Tutto è cambiato dopo Masterchef: guardate oggi Denise, cosa fa

Sono tantissime le persone che – dopo aver preso parte a Masterchef – hanno scelto di cambiare totalmente vita e di seguire la propria passione per la cucina, ma cosa sappiamo su Denise? Al momento della sua partecipazione al programma, la trentacinquenne non aveva perso occasione di poter rivelare ai quattro giudici quanto le piacesse cucinare. Dopo il quinto posto raggiunto, però, la bella Delli è riuscita a far diventare la sua passione un lavoro? Questo, purtroppo, non ci è dato saperlo. Spulciando, però, il suo canale Instagram – dove purtroppo non è attivissima – abbiamo appreso che la cucina continua ad essere il suo maggior interesse. Alcuni scatti, infatti, mostrano dei piatti davvero succulenti!

Seppure non siamo stati in grado di capire se Denise abbia cambiato lavoro oppure no, abbiamo ugualmente appreso che la sua vita è letteralmente stata stravolta dopo qualche mese da Masterchef. Nel Giugno del 2018, infatti, la bella Denise ha condiviso la foto del giorno del suo matrimonio. Eccola insieme a suo marito, è sempre splendida:

Auguriamo a Denise e a suo marito tanta gioia e felicità!